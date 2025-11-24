Expertos explican la verdad detrás de la sincronización menstrual: ¿realidad o coincidencia?

Son cientos de creencias populares las que se han desarrollado a partir de la menstruación y la manera con la que las mujeres toman este proceso natural del cuerpo ante el resto del mundo y sociedad.

Uno de los mitos más populares tomó popularidad alrededor de los años setenta cuando se publicó el primer artículo, hecho por una especialista, en el que aseguró la existencia de una sincronización menstrual al determinar que las mujeres que viven cerca, y comparten a diario, experimentan una convergencia de sus ciclos menstruales.

¿Es real la sincronización menstrual?

Según la Dra. Jewel Kling, directora de salud femenina en la Clínica Mayo en Arizona, hoy en día se han logrado crear estudios con mayor rigurosidad que han determinado que dicha creencia es falsa ya que no se ha determinado científicamente la existencia de la sincronía entre los ciclos menstruales.

Por esto, según explicó la especialista, dicha creencia podría estar fundamentada en sesgos de información y estadísticas, a diferencia de estudios científicos que soporten dichas hipótesis.

No obstante, podría existir una explicación ante dicha asociación, pues Jewel señala que las mujeres suelen grabar las fechas exactas de sus períodos por lo que si estos se sincronizan con el de otra mujer es más fácil percatarse de ello.

Rachel Jensen, doctora y becaria Darney-Landy del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, explicó, para el diario The Guardian, que gran parte de esta creencia también se ha fortalecido gracias a que la durabilidad de los períodos menstruales varía. Esto lleva a que una gran mayoría de mujeres logran identificar una aparente sincronización del proceso.

Factores que pueden afectar la menstruación

Según los expertos, existen diferentes factores que pueden llegar a afectar la menstruación de las mujeres, tales como: la composición corporal, pues un IMC alto se asocia con ciclos irregulares, edad, ya que las jóvenes y mujeres cercanas a la menopausia también poseen ciclos irregulares, uso de anticonceptivos, afecciones médicas y factores del estilo de vida como el tabaquismo, la dieta y la actividad física.

Otros mitos sobre la menstruación

Por otro lado, los expertos también han desmentido los mitos sobre la prohibición de los encuentros íntimos y la actividad física durante los periodos. Según afirma Jensen, ambas actividades pueden realizarse.

No obstante, tener relaciones durante el periodo aumenta las probabilidades de embarazo, mientras que el ejercicio puede aliviar algunos síntomas como los cólicos menstruales.