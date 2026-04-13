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¿Con o sin ropa?: expertos revelaron la mejor opción para dormir en la noche

Pese a que esta decisión varía según el gusto de las personas, expertos revelaron investigaciones que se inclinan más hacia una de estas opciones.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 13 de 2026
12:09 p. m.
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El ambiente en el que las personas duermen influye drásticamente en la calidad del descanso y el sueño por lo que expertos han abierto un debate sobre la mejor manera para dormir.

La ropa se ha convertido en uno de los factores más influyentes a la hora de dormir ya que algunas personas han optado por omitir algunas o la totalidad de las prendas a la hora de conciliar el sueño.

Pero qué es lo que dicen las investigaciones con respecto a este tema y cuáles son sus recomendaciones para lograr una mejora en las noches de descanso. Conozca aquí la información.

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¿Es mejor dormir sin ropa que con ella puesta?

Expertos han revelado la importancia de crear ambientes frescos, oscuros y silenciosos para lograr obtener mejoras a la hora de conciliar el sueño. Por esto, la temperatura corresponde a uno de los factores más determinantes en el proceso que se atraviesa para lograr dormir en las noches.

Según Joseph Dzierzewski, vicepresidente senior de investigación y asuntos científicos de National Sleep Foundation, para CNN, explicó que la temperatura central del cuerpo disminuye a la hora de dormir con el objetivo de propiciar el sueño. Sin embargo, si dicho proceso de enfriamiento se ve interrumpido puede reducir el nivel de reparación del sueño nocturno.

Por esto, el experto aseguró que debe existir un “microclima del sueño” y consiste en generar un confortable equilibrio en el cuerpo para que no se genere calor entre la piel, la ropa para dormir y la ropa de la cama. Ante esta explicación, algunas personas optan por dormir sin ropa o con prendas ligeras que no alteren el proceso de enfriamiento del cuerpo.

Aunque dormir sin prendas se ha catalogado como un hábito que incluso llegó a convertirse en una moda, los expertos señalaron que reducir el aislamiento térmico facilita que el cuerpo libere el calor acumulado. Así mismo, Dzierzewski explicó que calentar las manos y pies antes de dormir ayuda a disipar el calor del cuerpo y lleva a que las personas se duerman más rápido.

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Beneficios de dormir sin ropa interior

Los beneficios de dormir sin ropa no solo se limitan a conciliar el sueño de manera más rápida ya que expertos en urología revelaron que las temperaturas bajas pueden impactar de manera significativa en la producción de esperma que los hombres producen.

Por su parte, ginecólogas aseguran que, en el caso de las mujeres, se recomienda evitar todo tipo de prendas ajustadas que aumenten el calor en la zona v ya que pueden generan bacterias e infecciones.

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