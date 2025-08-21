FDA advierte sobre contaminación radioactiva en camarones vendidos por famosa cadena de tiendas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos hizo una importante alerta, a los consumidores de una reconocida cadena de tiendas, para no adquirir ciertas bolsas de camarones congelados por presuntas condiciones insalubres y contaminación radioactiva.

FDA advierte sobre contaminación radioactiva en camarones

La institución hizo un importante llamado a los clientes de Walmart, corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense, a evitar comprar las bolsas de camarones crudos que se venden en dichos establecimientos. Según el informe, se detectó un isótopo radiactivo, cesio-137, en una de las muestras de los camarones empanizados retenidos en puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Aunque los envíos contaminados no habrían llegado al mercado, la agencia indicó que dichos productos, vendidos en las tiendas, provenían del mismo proveedor por lo que las autoridades aconsejaron evitar el consumo de los mismos.

Pese a que los niveles de cesio detectados se encontraban por debajo del nivel de intervención de la FDA, los reguladores emitieron importantes alertas al citar posibles riesgos de enfermedades a largo plazo.

Así mismo, se solicitó a los compradores, que adquirieron dichos productos con fecha de caducidad del 15 de marzo del 2027, desechar o devolver los paquetes. De esta manera, la cadena de tiendas confirmó, a medios internacionales, el inmediato retiro de dichos productos de todas las tiendas.

Radioactividad en las cadenas alimentarias marinas

Según una investigación, publicada en el Laboratorio Internacional de Radiactividad Marina en Mónaco, los organismos marinos no concentran por igual todos los elementos radioactivos. Los que concentran mayores cantidades son aquellos elementos que requieren las plantas y animales vivos para formar sus estructuras corporales, producir energía y promover reacciones químicas.

“Si las plantas y animales son capaces de concentrar determinados elementos presentes naturalmente en el agua del mar, también serán capaces de concentrar los isótopos radiactivos artificiales de los mismos elementos”, se reza en la investigación.