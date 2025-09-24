CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones

La institución médica anunció que dejará de recibir afiliados de la EPS intervenida por el Gobierno.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
04:48 p. m.
En medio de la creciente crisis del sistema de salud en Colombia, una de las clínicas más reconocidas del país, la Fundación Shaio, anunció la suspensión de todos los servicios asistenciales a los pacientes de la nueva EPS.

La decisión obedece a los reiterados incumplimientos en los pagos por parte de la aseguradora, que acumula una deuda superior a los 95.527 millones de pesos con la institución.

La situación, que se arrastra desde hace meses, ha puesto a la clínica en un escenario crítico y ha encendido las alarmas en el sector, ya que más de 14.000 pacientes mensuales de la nueva EPS eran atendidos en sus instalaciones.

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS

En un comunicado oficial, la Shaio explicó que la falta sistemática de pagos ha debilitado de manera progresiva su capacidad financiera, al punto de no poder continuar cubriendo con recursos propios los costos de la atención a los usuarios de esta EPS.

En la mayoría de los meses de 2025, la fundación dispuso de aproximadamente 8.000 millones de pesos para la atención de los afiliados de la nueva EPS, mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5% y 23%.

El texto resalta que la institución continuó prestando servicios a pesar de la difícil situación, pero el progresivo agotamiento de los recursos, sumado al silencio de la EPS frente a sus obligaciones, los llevó al límite.

De mantenerse, desembocaría en el cierre definitivo de nuestros servicios con consecuencias irreparables.

¿Qué pasa con la Nueva EPS?

La decisión representa un golpe para los afiliados de la nueva EPS, entidad que fue intervenida por el Gobierno Nacional en abril de 2024 y que desde entonces enfrenta múltiples cuestionamientos sobre su sostenibilidad y su capacidad de garantizar la atención de los millones de usuarios que tiene en el país.

El director de la clínica, Gilberto Andrés Mejía, reforzó la preocupación sobre el panorama actual:

Estamos muy mal, pero susceptibles de empeorar. Cada uno siempre cree que ya llegó al fondo y no.

