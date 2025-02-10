¿Quién responde por la crisis hospitalaria que provoca la millonaria deuda de la Nueva EPS?

Esta vez, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente ante la deuda acumulada de la Nueva EPS con hospitales y clínicas del país, un problema que amenaza con el colapso de servicios esenciales en distintas regiones.

Según el informe del organismo de control, la situación compromete tanto a instituciones públicas como privadas y se agrava en departamentos como Quindío, Risaralda, Chocó, Cesar, Amazonas y Sucre.

¿De cuánto es la deuda de la Nueva EPS?

De acuerdo con los datos presentados por la Defensoría, en el Eje Cafetero la deuda de la Nueva EPS con la red hospitalaria supera los 260 mil millones de pesos, un monto que ha generado cierres parciales de servicios y la declaración de alertas hospitalarias.

La situación no es distinta en el Chocó, donde el Hospital San Francisco de Asís, el más importante del departamento, reporta que necesita 5.500 millones de pesos mensuales para operar, pero enfrenta además una sobreocupación del 287%.

En Sucre, la Clínica Concepción y la Clínica Santa María advirtieron a través de la Secretaría de Salud departamental que, de no recibir pagos inmediatos, se verían obligadas a cerrar servicios en octubre.

En el Cesar, la deuda con la red pública asciende a 50 mil millones de pesos, mientras que en el Amazonas la Defensoría también encontró hospitales al borde del colapso por la falta de recursos.

¿Cuántos afiliados tiene la Nueva EPS?

La gravedad del panorama se explica en parte por la responsabilidad de la Nueva EPS en la atención de 11 millones 747 mil 619 afiliados, lo que representa el 22,4% de la población afiliada en Colombia.

El incumplimiento en los pagos afecta directamente la prestación de servicios médicos de millones de ciudadanos, que dependen de hospitales que ya advierten la imposibilidad de seguir funcionando sin recursos.

Las cifras también muestran la magnitud de los reclamos en el sistema, pues solo en Risaralda, se han presentado 31.416 quejas contra las EPS este año, la cifra más alta del país.