Tres soldados son asesinados en el desarrollo del Plan Democracia, para garantizar la seguridad en elecciones

El registrador nacional, Hernán Penagos, lamentó la noticia y el ministro de Defensa hizo un llamado a agradecer el sacrificio de las Fuerzas Armadas, previo a los comicios.

marzo 04 de 2026
07:01 p. m.
En el desarrollo del Plan Democracia, para garantizar la seguridad en elecciones, tres soldados profesionales fallecieron en el sector Santo Domingo, del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, tras un ataque armado.

Se trata de Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla, quienes habrían sido asesinados por integrantes de un grupo armado con presencia en la zona, de acuerdo con las autoridades.

Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en declaraciones entregadas a la prensa en el transcurso del miércoles 4 de marzo:

“Los soldados fallecidos se encontraban desempeñando labores en el marco del Plan Democracia, estrategia para garantizar la seguridad de las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales del próximo domingo 8 de marzo”.

Registrador nacional lamentó lo ocurrido:

El hecho, ocurrido a contados días de las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo, llegó a oídos del registrador nacional, Hernán Penagos, que destacó su compromiso con el derecho a votar de manera libre y segura de los colombianos:

“Rechazamos y condenamos de manera categórica el asesinato de nuestros soldados en cumplimiento de su deber. Enaltecemos su vocación de servicio y su compromiso con la democracia colombiana. Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Operaciones para garantizar el correcto desarrollo de los comicios continúan:

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, “el día domingo se realizó un bombardeo contra una estructura en el Guaviare, dejando a ocho personas neutralizadas: dos de ellas murieron en el desarrollo de la operación militar, otras dos fueron capturadas, dos se entregaron y dos menores fueron recuperados. Además, se incautaron más de 30 armas largas e innumerable arsenal explosivo”.

Además, se han incautado 1.500 millones de pesos que podrían haber sido utilizados para cometer delitos electorales: 434 entre Planeta Rica y Montería, en el departamento de Córdoba, y 145 en el departamento de La Guajira.

Según Sánchez, “detrás de cada voto seguro y libre está el sacrificio supremo de nuestros militares y policías” y, por tanto, espera “que toda Colombia se sume, enviando sus condolencias a las familias afectadas, y reconozca lo que estamos haciendo”.

