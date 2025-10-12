VIDEO | Así actuaba 'La Manada', la banda que atacaba en grupo y dejaba a sus víctimas sin nada

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir el modo de operación de la estructura conocida como ‘La Manada’, un grupo de asaltantes que actuaba en bloque para rodear y someter a sus víctimas.

Los videos muestran el instante exacto en que los delincuentes irrum­pían en conjunto, alcanzaban a sus objetivos sin darles tiempo de reaccionar y les arrancaban todo lo que llevaban encima, desde dinero hasta sus motocicletas.

Las denuncias acumuladas por ciudadanos afectados dieron paso a una investigación que terminó con la captura de sus integrantes.

¿Cómo operaba la banda 'La Manada' en Barranquilla?

Los investigadores detallaron que ‘La Manada’ escogía previamente las calles por donde ingresaría, detectando a personas que transitaban solas o quedaban expuestas en un punto determinado.

Una vez marcada la víctima, los asaltantes llegaban en grupo, la rodeaban y la sometían en cuestión de segundos, dejándola sin pertenencias y obligándola a ceder ante la ventaja numérica.

Una de las víctimas relató el momento en que fue atacada y cómo la banda la superó rápidamente:

Al momento de yo negarme para entregar el bolso, al yo ver que la persona que iba manejando la moto se iba bajando y que ya no iba a poder con dos hombres.

¿Cómo lograron capturar a la banda 'La Manada'?

El coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, confirmó que la operación policial permitió desmantelar la estructura:

Fueron capturados en cuatro barrios y se les imputaron delitos como concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

El oficial señaló que el accionar de la banda no se limitaba a un solo municipio:

Tenemos registrados puntos como menciona en Soledad, en la ciudad de Barranquilla, incluso en Puerto Colombia.

Los registros muestran que la agrupación inició operaciones en Soledad y posteriormente extendió su presencia a otras zonas con alto flujo de peatones.

Hasta el momento, las autoridades consolidan al menos 10 denuncias formales contra los capturados. Sin embargo, les atribuyen la responsabilidad en unos 40 asaltos violentos, varios de ellos registrados en videos que hoy forman parte de la evidencia.