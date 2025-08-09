Grupo Keralty denuncia deterioro de EPS Sanitas tras 17 meses de intervención

La entrega de la EPS Sanitas al Grupo Keralty, tras 17 meses de intervención gubernamental en Colombia, ha desencadenado una serie de graves denuncias por parte de la firma sobre las condiciones en las que recibieron la entidad prestadora de salud.

Grupo Keralty denuncia deterioro de EPS Sanitas

Según declaraciones de Keralty, la intervención realizada por el Gobierno durante este período no sirvió de nada, lo que ha llevado a la firma a anunciar una auditoría exhaustiva con el fin de verificar el estado real de la EPS.

Esta medida busca esclarecer lo sucedido durante el tiempo que la entidad estuvo bajo control estatal.

Entre las principales preocupaciones expresadas por Keralty se encuentra el aumento significativo de sedes colapsadas debido a la falta de servicios, así como un incremento en el número de quejas por parte de los usuarios.

“Hay un aumento en las tasas de quejas, hay un aumento en el número de tutelas y eso es señal de que no se mejoró ninguna situación como se pretendía, sino que realmente en este tiempo ha habido mayores dificultades para los usuarios”, indicó Juan Pablo Rueda, presidente Global de Salud del grupo Keralty.

Estos factores sugieren un deterioro en la calidad de atención y en la capacidad operativa de la EPS durante el período de intervención.

La entrega de la EPS Sanitas a sus dueños originales se llevó a cabo después de un proceso de cuatro días de trabajo.

Ahora, el Grupo se enfrenta al desafío de recuperar y mejorar el funcionamiento de la entidad, partiendo de una situación aparentemente más compleja que la existente antes de la intervención.

“En estos 17 meses de intervención hubo un deterioro muy importante, pero muy importante de la situación financiera de la EPS, realmente el deterioro patrimonial aumentó en 1.7 billones de pesos”, añadió Rueda.

Intervención a EPS Sanitas dejó un grave deterioro patrimonial

Además de la auditoría anunciada, Keralty ha enfatizado la necesidad de que el gobierno cumpla con las órdenes emitidas por la Corte en relación con la EPS.

Este cumplimiento se considera crucial para poder abordar de manera efectiva los problemas actuales y garantizar una mejora en los servicios ofrecidos a los usuarios.

“Cuenten con toda la capacidad del grupo Keralty y de la EPS Sanitas para salir adelante, pero no lo vamos a poder hacer si no se solucionan de fondo los problemas financieros”, finalizó el presidente.