Habrá plan de contingencia para pacientes de Famisanar: Gobierno extiende intervención hasta 2026

La crisis en Famisanar EPS, una de las entidades con mayor número de afiliados en Colombia, sigue generando preocupación en miles de usuarios que denuncian falta de medicamentos, demoras en citas médicas y fallas en tratamientos de alto costo.

En respuesta, el Gobierno Nacional no solo prorrogó la intervención de la EPS hasta septiembre de 2026, sino que anunció la implementación de un plan de contingencia que busca garantizar la atención inmediata de los pacientes más afectados.

Habrá plan de contingencia para pacientes de Famisanar

La medida llega luego de múltiples denuncias, como la de Luz Janeth Robayo, una mujer de 60 años que ha visto deteriorarse su salud debido a la falta de medicamentos.

Desde febrero no recibe los fármacos básicos que requiere y, además, lleva tres meses sin acceder a un biológico de alto costo indispensable para tratar su movilidad reducida.

Me he descompensado bastante ya mis manos, como las tengo, como se pueden ver.

El drama de Luz Janeth llevó a la Secretaría de Salud de Ibagué a realizar inspecciones en farmacias de la EPS, donde corroboraron que no había medicamentos disponibles.

Así funcionará el plan de choque para paciente Famisanar

A partir de esos hallazgos, la Supersalud ordenó un plan de choque que contempla entregas inmediatas.

Luis Benavides, director regional de la entidad, explicó:

La entrega de medicamentos a quienes estuvieron presentes en esta mesa y a quienes son de patologías de alto costo dentro de las próximas 24 horas y dentro de 48 horas un plan de choque o de contingencia.

El plan está diseñado en dos etapas:

primero, la entrega prioritaria de tratamientos a los pacientes críticos que participaron en la mesa pública realizada en Ibagué.

Segundo, la activación de un plan de contingencia para garantizar en máximo 48 horas la disponibilidad de fármacos esenciales en toda la red.

Sin embargo, pacientes como Luz Janeth aseguran que, a pesar de los anuncios, aún no reciben los medicamentos prometidos.

La situación genera dudas sobre la efectividad de las medidas y abre interrogantes sobre si el plan será suficiente para responder a las necesidades de miles de afiliados en todo el país.

¿Qué está pasando con los pacientes de Famisanar?

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, aseguró que la prórroga de la intervención no resuelve el problema de fondo:

Hoy Famisanar tiene una crisis bastante similar a la de la Nueva EPS. Son cientos y miles de PQR sin resolver. No hay medicamentos, no hay red y no hay cita. Entonces nos preguntamos: ¿para qué dilatar lo que sabemos que no se puede mejorar porque la política es de no mejorar?.

El vocero cuestionó que el Gobierno priorice el control administrativo sobre los recursos antes que la vida de los pacientes:

Las intervenciones deberían recuperar la equidad y mejorar la prestación del servicio. Pero para este gobierno lo importante es manejar el dinero para la reforma a la salud, sin importar si se pone en riesgo la vida de los usuarios.

Por ahora, lo que queda claro es que la intervención a Famisanar se prolonga y que el plan de contingencia será la carta principal del gobierno para intentar responder a la crisis.