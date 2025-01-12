¿Hígado graso? Estas son las mejores frutas para proteger su salud hepática

El hígado graso se ha convertido en un tema de creciente preocupación para la salud. Por ello, cada vez más personas buscan alternativas naturales que apoyen la función hepática y contribuyan a reducir la acumulación de grasa en este órgano.

¿Cuáles son los alimentos que ayudan al hígado graso?

Manzana

La manzana destaca por su contenido en fibra soluble, la cual facilita la eliminación de toxinas y residuos metabólicos. Según la Sociedad Española de Hepatología, “consumir una manzana diaria puede favorecer la reducción de lípidos acumulados en el tejido hepático”, gracias a su aporte de pectina y antioxidantes. Papaya y sandía

Ambas frutas son ricas en antioxidantes que ayudan a disminuir procesos inflamatorios en el hígado. La papaya contiene enzimas digestivas que favorecen la metabolización de grasas, mientras que la sandía es hidratante y aporta compuestos que mejoran la función de las enzimas hepáticas y apoyan la eliminación de desechos. Uvas y plátano

Las uvas son una excelente fuente de fibra y antioxidantes como el resveratrol, conocido por sus efectos protectores sobre el hígado. Por su parte, el plátano aporta potasio, fibra y energía de fácil asimilación, lo que lo convierte en un aliado para regular funciones metabólicas relacionadas con la salud hepática.

¿Por qué es recomendable consumir frutas para el hígado graso?

Las frutas son fundamentales en una dieta para el hígado graso porque aportan fibra, ayudan a controlar el peso, reducen la inflamación y están cargadas de antioxidantes que protegen las células hepáticas.

Además, generan sensación de saciedad, lo que puede favorecer una alimentación más equilibrada y evitar excesos.

En conjunto, estos alimentos naturales pueden complementar un tratamiento médico y contribuir a mejorar la salud del hígado cuando se consumen como parte de un estilo de vida saludable.