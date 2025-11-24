CANAL RCN
Salud y Bienestar

¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon

Los dulces, los lácteos y las bebidas alcohólicas están entre los alimentos que pueden irritar y afectar el buen funcionamiento del intestino.

Alimentos que afectan el colon
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:24 p. m.
Aunque son muchos los alimentos que pueden causar inflamación en el colon, es importante entender por qué ocurre y qué se puede hacer para aliviar estos síntomas. A continuación, le contamos cuáles son los alimentos que suelen generar molestias y cómo manejarlas.

¿Qué alimentos generan inflamación en el colon?

El síndrome del colon irritable o síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno digestivo funcional que afecta tanto al intestino delgado como al grueso. Se caracteriza por dolor abdominal crónico y recurrente, distensión, cambios en el tránsito intestinal y sensibilidad digestiva frente a ciertos alimentos.

Algunos de los alimentos que comúnmente provocan inflamación, gases o molestias son:

  • Comidas fritas: su alto contenido graso dificulta la digestión.
  • Frutas que generan gases, como manzana, pera y melocotón (aunque puede variar según cada persona).
  • Verduras crudas de digestión compleja, como la cebolla y el ajo.
  • Legumbres, especialmente garbanzos; las más toleradas suelen ser lentejas y guisantes. Remojarlas la noche anterior reduce los gases.
  • Lácteos con lactosa, como leche y algunos yogures, que pueden causar hinchazón.
  • Alimentos ricos en fibra insoluble, como ciertos cereales o harinas, que pueden irritar.
  • Comidas picantes o muy condimentadas, que aumentan la sensibilidad intestinal.
  • Bebidas alcohólicas, gaseosas y con cafeína, que pueden estimular o irritar el intestino.
  • Miel, edulcorantes y azúcar, especialmente los artificiales como el sorbitol.
  • Chocolate, que puede causar molestias en personas sensibles.
¿Cómo se puede tratar el colon irritable?

Si bien no existe una cura definitiva para el colon irritable, sí hay estrategias que ayudan a controlar sus síntomas:

  1. Identificar y evitar los alimentos desencadenantes, llevando un registro diario.
  2. Seguir una dieta, recomendada por nutricionistas para disminuir gases y molestias.
  3. Consumir porciones pequeñas y frecuentes, para evitar sobrecargar el intestino.
  4. Mantener una buena hidratación y preferir agua sobre bebidas irritantes.
  5. Incorporar probióticos, que pueden favorecer el equilibrio de la flora intestinal.
  6. Reducir el estrés, ya que influye directamente en el funcionamiento del intestino.
  7. Consultar a un gastroenterólogo, especialmente si los síntomas se intensifican o afectan la calidad de vida.

Con una alimentación adecuada y orientación profesional, es posible disminuir la inflamación y mejorar significativamente el bienestar digestivo.

