¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon
Los dulces, los lácteos y las bebidas alcohólicas están entre los alimentos que pueden irritar y afectar el buen funcionamiento del intestino.
Noticias RCN
07:24 p. m.
Aunque son muchos los alimentos que pueden causar inflamación en el colon, es importante entender por qué ocurre y qué se puede hacer para aliviar estos síntomas. A continuación, le contamos cuáles son los alimentos que suelen generar molestias y cómo manejarlas.
¿Qué alimentos generan inflamación en el colon?
El síndrome del colon irritable o síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno digestivo funcional que afecta tanto al intestino delgado como al grueso. Se caracteriza por dolor abdominal crónico y recurrente, distensión, cambios en el tránsito intestinal y sensibilidad digestiva frente a ciertos alimentos.
Algunos de los alimentos que comúnmente provocan inflamación, gases o molestias son:
- Comidas fritas: su alto contenido graso dificulta la digestión.
- Frutas que generan gases, como manzana, pera y melocotón (aunque puede variar según cada persona).
- Verduras crudas de digestión compleja, como la cebolla y el ajo.
- Legumbres, especialmente garbanzos; las más toleradas suelen ser lentejas y guisantes. Remojarlas la noche anterior reduce los gases.
- Lácteos con lactosa, como leche y algunos yogures, que pueden causar hinchazón.
- Alimentos ricos en fibra insoluble, como ciertos cereales o harinas, que pueden irritar.
- Comidas picantes o muy condimentadas, que aumentan la sensibilidad intestinal.
- Bebidas alcohólicas, gaseosas y con cafeína, que pueden estimular o irritar el intestino.
- Miel, edulcorantes y azúcar, especialmente los artificiales como el sorbitol.
- Chocolate, que puede causar molestias en personas sensibles.
¿Cómo se puede tratar el colon irritable?
Si bien no existe una cura definitiva para el colon irritable, sí hay estrategias que ayudan a controlar sus síntomas:
- Identificar y evitar los alimentos desencadenantes, llevando un registro diario.
- Seguir una dieta, recomendada por nutricionistas para disminuir gases y molestias.
- Consumir porciones pequeñas y frecuentes, para evitar sobrecargar el intestino.
- Mantener una buena hidratación y preferir agua sobre bebidas irritantes.
- Incorporar probióticos, que pueden favorecer el equilibrio de la flora intestinal.
- Reducir el estrés, ya que influye directamente en el funcionamiento del intestino.
- Consultar a un gastroenterólogo, especialmente si los síntomas se intensifican o afectan la calidad de vida.
Con una alimentación adecuada y orientación profesional, es posible disminuir la inflamación y mejorar significativamente el bienestar digestivo.