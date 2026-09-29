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Hospital San José de Bogotá suspenderá su atención desde el 1 octubre

La decisión afecta directamente a cientos de pacientes incluyendo maestros afiliados al FOMAG y usuarios de la Nueva EPS.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
01:39 p. m.
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El Hospital San José de Bogotá, institución con 101 años de trayectoria que atiende principalmente a población vulnerable del centro y sur de la capital colombiana, anunció que suspenderá la atención a usuarios de la Nueva EPS y del FOMAG a partir del 1 de octubre, debido a millonarias deudas acumuladas por estas entidades.

Hospital San José no atenderá a usuarios desde Octubre

La decisión afecta directamente a cientos de pacientes diarios, incluyendo maestros afiliados al Fondo del Magisterio y usuarios de la Nueva EPS, quienes deberán ser reubicados en otras instituciones prestadoras de servicios de salud. Las ventanillas 7 y 8, destinadas a la atención de estos usuarios, cerrarán definitivamente tras finalizar la jornada de este 30 de septiembre.

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Según informó el director general del hospital, la situación obedece a problemas de formalización de contratos y flujo de caja. "Básicamente tenemos problemas con dos EPS y generalmente son las mismas formalizaciones de los contratos y flujo de caja de los recursos. Cuando nosotros no tenemos ese flujo de caja, esto se vuelve una cadena. No tenemos cómo pagarle al proveedor. No nos despachen. Y eso hace que no podamos atender adecuadamente a los pacientes", explicó el directivo.

Las cifras de la mora son alarmantes: el FOMAG adeuda 21.000 millones de pesos al Hospital San José, sin haber cancelado el 80% correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Por su parte, la Nueva EPS mantiene pendiente por autorizar facturas por más de 8.000 millones de pesos, sumando un total aproximado de 29.000 millones en deudas.

A partir de la fecha indicada, cada usuario deberá dirigirse a su respectiva EPS para ser reubicado en otras instituciones. Sin embargo, el hospital garantizó que continuará atendiendo casos de urgencia. "Lo que es urgente, lo que estamos comprometidos, lo que es por urgencias. Nuestro deber ser primero es el paciente y lo vamos a atender", aseguró el director.

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Por su parte, los pacientes expresaron su preocupación y molestia ante esta situación. Una usuaria con cáncer manifestó: "La solicitud formal es que no jueguen con la vida de nosotros los pacientes. Somos personas que merecemos dignidad y no merecemos que nos estén tratando para acá y para allá. Sean serios con la salud".

Otro paciente de alto costo añadió: "No deberían de hacer eso de las oficinas de atención al usuario, enviarnos a una parte donde ya se sabe que no hay contrato, que no nos van a atender y dejar que nosotros los abuelos nos tengan como trapo sucio de un lado hacia el otro".

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