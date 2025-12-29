Infecciones respiratorias alertan a padres en Colombia: así puede prevenirlas

Ante el inicio de la temporada vacacional de fin de año, que según el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil movilizará a más de 7,4 millones de pasajeros solo en los aeropuertos del país, instituciones de salud alertan sobre cómo los cambios de rutina, las aglomeraciones y las actividades recreativas elevan los riesgos de salud en los niños. También hacen un llamado para que los padres tomen medidas preventivas contra las enfermedades, como infecciones respiratorias, gastroenteritis, otitis y lesiones accidentales.

Según cifras de la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), una IPS en Bogotá, las infecciones respiratorias agudas, como resfriados y faringitis, representan entre el 50 % y 60 % de las consultas pediátricas en vacaciones, debido a los cambios de temperatura y la concentración de personas en aeropuertos y destinos turísticos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, la mejor forma de prevenir la propagación de estas enfermedades es seguir medidas básicas de higiene, tales como el lavado frecuente de manos, la limpieza de superficies y la correcta ventilación de los espacios cerrados.

Además, José Manchego, director ejecutivo de la IPS, afirma que aproximadamente del 25 % al 30 % de las consultas se deben a problemas digestivos como la gastroenteritis. “Las infecciones gastrointestinales por bacterias como E. coli, Salmonella o Campylobacter son comunes.

Así puede prevenir estas enfermedades

Por ello, es crucial que los padres eviten suministrar comida que no esté fresca o que no haya sido refrigerada adecuadamente, tener presentes las alergias alimentarias de sus hijos, evitar reenvasar alimentos o bebidas en empaques contaminados o que no son para uso alimentario y verificar si el agua del lugar a donde viajan es potable. Este último aspecto es determinante, pues al visitar climas cálidos, los niños deben mantenerse hidratados”, afirma.

Sin embargo, el experto destaca que en caso de que los niños presenten diarrea o vómito, la acción inmediata debe centrarse en la hidratación constante con sales de rehidratación oral; y si se presentan señales de alarma como deshidratación severa (boca seca, llanto sin lágrimas, letargo), fiebre superior a 39°C, vómitos que no cesan o heces con sangre, la visita al pediatra debe ser inmediata.

Otra causa significativa del aumento de las consultas es la otitis, que representa entre el 15 % y 20 % de las atenciones pediátricas en vacaciones, con un aumento estimado del 10 % en comparación con otros períodos del año.

El directivo de Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA) explica que las causas más comunes son la otitis externa, relacionada con el agua retenida en el oído después de estar en la piscina o el mar, y los cambios de presión durante los viajes en avión. Para prevenirla, recomienda secar bien los oídos con una toalla suave después de nadar, evitar el uso de objetos como copitos de algodón, y el uso de gotas otológicas para prevenir la acumulación de humedad.

Por otro lado, Manchego advierte sobre la importancia de la supervisión constante de los niños durante las actividades recreativas, pues en esta temporada se eleva la frecuencia de lesiones por accidentes como caídas, golpes y quemaduras, hasta en un 10 % de las consultas. Además, recomienda la aplicación de protector solar con un factor de protección (FPS) mínimo de 30 para niños mayores de seis meses (que debe repetirse cada dos horas o inmediatamente después de nadar o sudar), y evitar la exposición directa al sol en menores de esta edad.

Por último, el director de Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), hace un llamado a que los padres preparen y lleven consigo un kit de primeros auxilios que incluya medicamentos básicos como sales de hidratación oral, medicamentos previamente formulados, analgésicos, y repelente de insectos; también para que aseguren el descanso adecuado de los niños en viajes largos y verifiquen que el esquema de vacunación esté completo antes de iniciar cualquier desplazamiento. Estas medidas son fundamentales para minimizar los riesgos y garantizar una temporada vacacional segura y placentera. “La prevención y la supervisión constante son claves para que los niños disfruten de unas vacaciones seguras y los padres viajen con tranquilidad”.