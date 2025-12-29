CANAL RCN
Tendencias

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali

El cantante de música vallenata se vio obligado a dejar el escenario.

Foto: Captura pantalla TikTok @tatianarestrepoce y Freepik
Foto: Captura pantalla TikTok @tatianarestrepoce y Freepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
05:00 p. m.
Durante la madrugada de este lunes 29 de diciembre, el reconocido cantante Silvestre Dangond se vio obligado a suspender su presentación en la Feria de Cali, tras sufrir un quebranto de salud súbito que le impidió concluir su espectáculo.

“Quieren reírse. Les voy a sacar una sonrisa… ya tengo el culito pelado. Pero de verdad no puedo seguir, no puedo seguir… gracias Cali”, finalizó el cantante en medio del escenario.

Seguido de esto, parte de su equipo de trabajo se tomó el Diamante de Béisbol para disculparse por los inconvenientes presentados y ofrecer un agradecimiento a todos los asistentes, quienes despidieron al cantante con fuertes ovaciones y aplausos.

¿Qué fue lo que le pasó a Silvestre Dangond?

Tras horas de incertidumbre y diversas especulaciones en redes sociales, fuentes cercanas al artista y reportes médicos preliminares han revelado que la enfermedad que obligó a Silvestre a bajarse de la tarima fue un cuadro agudo de descompensación física, acompañado de una fuerte afección gastrointestinal.

El intérprete de "Bacano", quien se encontraba en medio de su gira 'El Último Baile' junto a su histórico compañero Juancho de la Espriella, había completado aproximadamente dos horas de un show pactado para cuatro.

Según testigos presenciales, el cantante abandonó el escenario discretamente en dos ocasiones intentando recuperarse, pero al regresar por tercera vez, su semblante evidenciaba que el cuerpo no le respondía.

El equipo de producción del evento y fuentes médicas indicaron que el artista venía arrastrando un agotamiento extremo debido a la intensa agenda de conciertos de fin de año. Sin embargo, fue la complicación estomacal y una baja de presión, lo que finalmente hizo que el cantante "tirara la toalla" por recomendación de su equipo de seguridad y paramédicos presentes.

A pesar de que Silvestre intentó inyectar energía a su presentación, el esfuerzo físico de bailar y cantar bajo el clima húmedo de la capital vallecaucana exacerbó los síntomas. Afortunadamente, se confirmó que el artista fue estabilizado y no requirió traslado a un centro asistencial de alta complejidad, permaneciendo bajo observación en su lugar de hospedaje.

