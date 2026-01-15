Informe revela que el sistema de salud colombiano comenzó el 2026 en medio de una crisis financiera y operativa

El sistema de salud en Colombia arrancó 2026 enfrentando uno de los momentos más complejos de los últimos años, marcado por un deterioro acelerado de sus finanzas, problemas de liquidez y crecientes barreras para los usuarios.

Informe reveló el estado en el que inició el sistema de salud en 2026

Así lo revela un reciente análisis de la organización Así Vamos en Salud, que evaluó el cierre de 2025 y las perspectivas para la nueva vigencia.

Las cifras muestran un panorama preocupante. El patrimonio del sistema continúa en terreno negativo y alcanzó los $15,8 billones, una cifra que evidencia un agravamiento significativo frente a los $9,7 billones en rojo que se registraban al finalizar 2024.

A esto se suman pérdidas operacionales que, a noviembre de 2025, ya superaban los $7,3 billones, reflejando que los ingresos no están siendo suficientes para cubrir el costo real de la atención médica.

Uno de los indicadores más críticos es la siniestralidad, que se mantiene por encima del 108 %, lo que significa que por cada peso que ingresa al sistema se gastan más de un peso en la prestación de servicios, especialmente en el régimen contributivo.

Esta brecha financiera amenaza la estabilidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y, en consecuencia, la continuidad de los servicios.

El diagnóstico es aún más incierto debido a la falta de información completa. Algunas de las EPS más grandes del país, como la Nueva EPS, no han entregado de manera oportuna sus estados financieros, lo que dificulta medir con precisión el verdadero nivel de riesgo que enfrenta el sistema.

A este escenario se suma la baja ejecución del Presupuesto Máximo, que financia medicamentos y tecnologías no cubiertas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Aunque para 2025 se calculó una necesidad cercana a los $4,4 billones, al cierre del año solo se habían ordenado giros por $2,4 billones, afectando seriamente la liquidez de las EPS y poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales.

Las proyecciones para 2026 no ofrecen alivio. Aunque el presupuesto total de la ADRES fue aprobado en $110,7 billones, el Presupuesto Máximo inició el año con apenas $1 billón, una cifra muy inferior a la demanda registrada en el periodo anterior.

Además, el ajuste de la UPC, 16,49 % para el régimen subsidiado y 9,03 % para el contributivo, es considerado insuficiente frente al aumento de los costos del sector, lo que generaría un déficit inicial de entre $2,7 y $3,1 billones solo en el régimen contributivo, cifra que podría ser mayor tras el incremento del salario mínimo del 23%.

Las consecuencias de este desbalance ya se reflejan en los usuarios. Para finales de 2025 se proyectan más de dos millones de PQRS relacionadas con el sistema de salud, y las tutelas podrían superar las 300 mil, lo que evidencia una creciente dificultad para acceder de manera oportuna y adecuada a los servicios médicos.

Ante este panorama, Así Vamos en Salud advirtió que, sin ajustes técnicos urgentes, mayor transparencia en la información financiera y un seguimiento riguroso a la suficiencia de los recursos, el sistema podría enfrentar en 2026 una profundización de la crisis, con impactos directos en la calidad, oportunidad y continuidad de la atención para millones de colombianos.