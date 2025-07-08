Aumenta la esperanza de vida en perros y gatos: ¿cómo se relacionan los cuidados?

Las mascotas se han convertido en parte fundamental de las familias por lo que, en el caso de Colombia, ya existen legalmente las familias multiespecie. Así mismo, diferentes países han avanzado en la creación de leyes que respaldan y garantizan el cuidado, bienestar y protección de las mascotas.

Aunque en el pasado las mascotas tenían una expectativa de 10 años, la tecnología y los avances médicos han sido fundamentales para aumentar la esperanza de vida de los animales de compañía.

Expectativa de vida de las mascotas aumenta

Según un estudio, publicado en la revista Frontiers, la esperanza de vida de las mascotas depende de diferentes factores como el peso, la edad, la raza, la accesibilidad a la atención veterinaria, entre otros factores. Por medio de la investigación, los expertos aseguraron la importancia de realizar dichos análisis ya que con sus resultados se podría fundamentar la planificación de atención médica para los animales y el éxito de las intervenciones médicas que son cada vez más avanzadas.

Dentro de la esperanza de vida se explica que los perros pueden llegar a vivir hasta 15 años mientras que los gatos pueden vivir hasta 20 años, dependiendo de su condición de salud y los tratamientos preventivos para tratar sus enfermedades.

Así mismo, especialistas han resaltado el aumento en la conciencia del cuidado animal que las generaciones actuales han ido despertando, a diferencia de las pasadas. Ante un panorama en el que investigadores han buscado crear herramientas para alargar la vida de las mascotas, algunos médicos veterinarios han alertado los riesgos ya que se podría exponer a los animales a diversas enfermedades como cáncer, insuficiencias cardiacas, problemas dentales, entre otras.

“Un mejor conocimiento de la esperanza de vida es importante a nivel poblacional, ya que constituye un indicador general del estado general de salud de la población de mascotas, reflejando las actitudes de los propietarios, la accesibilidad a la atención veterinaria y los avances en la atención veterinaria, incluida la medicina preventiva”, se reza en la investigación.

Cuidados para las mascotas en etapa adulta

Según el veterinario Omar Andrade, algunas recomendaciones consisten en: