CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad

El caso de la mujer más longeva del mundo despertó el interés por parte de la comunidad científica al descubrir una bacteria intestinal fundamental.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
10:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

María Branyas es considerada como una de las mujeres más longevas del mundo, hasta ahora, por lo que su deceso a los 117 años desató un gran interés por parte de la comunidad científica para dar con algunas de las condiciones que la llevaron a vivir cierta cantidad de años.

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud
RELACIONADO

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud

Microbioma intestinal de María Branyas

Según una investigación, publicada en el portal bioRxiv, se logró identificar que el intestino de María se encontraba lleno de Bifidobacterium, uno de los géneros bacterianos más importantes del microbiota intestinal. Aunque la presencia del microbioma es constante, a lo largo de la vida, los porcentajes de esta varían según la edad de las personas.

Estudios han determinado que en la infancia podría llegarse a tener un 95% de esta en los bebés recién nacidos, quienes especialmente adquieren su alimentación por medio de la lactancia materna. En la adolescencia la proporción baja a un 30% o 40% y en la edad adulta ronda entre un 10% a un 5% en la vejez.

La investigación detalla que el intestino de María era esencialmente antiinflamatorio por lo que se presume que esta característica la llevó a tener lucidez, agilidad y la mantuvo libre de enfermedades graves, antes de sus 110 años. De esta manera, los científicos compararon el intestino de María con el de un niño ya que dichas bacterias intestinales contribuyeron a reducir la inflamación sistémica y a mantener sincronizado el sistema inmunológico.

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables
RELACIONADO

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Beneficios de las bifidobacterias

El microbiota cumple con diferentes funciones para la regulación adecuada del organismo de las personas. Por esto, algunas de las funciones de estas bacterias son:

  • La capacidad de regular el sistema inmunológico del cuerpo al protegerlo de microorganismos patógenos y contrarrestándolos.
  • Ayudan a digerir ciertos alimentos que la maquinaria digestiva no es capaz de procesar.
  • Producen sustancias beneficiosas como algunas vitaminas del grupo B.
  • Estimulan la motilidad y mejoran el tránsito intestinal.
  • Protegen frente a la exposición a genotóxicos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaría de Salud

Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud

Medicamentos

Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Enfermedades

Psicoterapia: el novedoso tratamiento que podría ser un alivio para el dolor lumbar

Otras Noticias

Pereira

Capturan en Pereira a alias Guasón, implicado en homicidios y extorsiones

El capturado tenía orden judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Viral

“Rompió un acuerdo”: Christian Nodal se sincera y habla sobre su ruptura con Cazzu

El mexicano rompió el silencio y se sinceró sobre su pasada relación con la madre de su hija.

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves

Junior de Barranquilla

Michael Ortega reveló la pelea a puños que casi estalla con su DT en el Junior