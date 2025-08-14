Investigaciones asocian un microbioma intestinal con el secreto detrás de la longevidad
El caso de la mujer más longeva del mundo despertó el interés por parte de la comunidad científica al descubrir una bacteria intestinal fundamental.
Noticias RCN
10:15 a. m.
María Branyas es considerada como una de las mujeres más longevas del mundo, hasta ahora, por lo que su deceso a los 117 años desató un gran interés por parte de la comunidad científica para dar con algunas de las condiciones que la llevaron a vivir cierta cantidad de años.
Microbioma intestinal de María Branyas
Según una investigación, publicada en el portal bioRxiv, se logró identificar que el intestino de María se encontraba lleno de Bifidobacterium, uno de los géneros bacterianos más importantes del microbiota intestinal. Aunque la presencia del microbioma es constante, a lo largo de la vida, los porcentajes de esta varían según la edad de las personas.
Estudios han determinado que en la infancia podría llegarse a tener un 95% de esta en los bebés recién nacidos, quienes especialmente adquieren su alimentación por medio de la lactancia materna. En la adolescencia la proporción baja a un 30% o 40% y en la edad adulta ronda entre un 10% a un 5% en la vejez.
La investigación detalla que el intestino de María era esencialmente antiinflamatorio por lo que se presume que esta característica la llevó a tener lucidez, agilidad y la mantuvo libre de enfermedades graves, antes de sus 110 años. De esta manera, los científicos compararon el intestino de María con el de un niño ya que dichas bacterias intestinales contribuyeron a reducir la inflamación sistémica y a mantener sincronizado el sistema inmunológico.
Beneficios de las bifidobacterias
El microbiota cumple con diferentes funciones para la regulación adecuada del organismo de las personas. Por esto, algunas de las funciones de estas bacterias son:
- La capacidad de regular el sistema inmunológico del cuerpo al protegerlo de microorganismos patógenos y contrarrestándolos.
- Ayudan a digerir ciertos alimentos que la maquinaria digestiva no es capaz de procesar.
- Producen sustancias beneficiosas como algunas vitaminas del grupo B.
- Estimulan la motilidad y mejoran el tránsito intestinal.
- Protegen frente a la exposición a genotóxicos.