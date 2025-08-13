Distrito impulsa campaña en la que visita casas para ofrecer servicios de salud

La Secretaría de Salud de Bogotá está llevando a cabo una campaña con la que busca llegar hasta el último rincón.

El Distrito está llevando a cabo recorridos en las viviendas. El propósito es que el modelo MAS Bienestar esté en todas las familias. La idea es poder atender a 1.170 sectores.

La meta: 1.170 sectores visitados

Hasta el momento, han podido ser atendidos 933 sectores, por lo que se está acercando a la meta. Cada semana, más de 700 gestores están siendo responsables de que los servicios lleguen a los hogares.

Algunas de las personas beneficiadas viven en Gibraltar Sur, Lucero del Sur, Marsella, El Refugio I, Prado Veraniego Sur, La Picota, Tintalito, Sierra Morena y San Francisco.

El proceso no concluye con la visita. Al contrario, es el punto de partida para algo más robusto. Tras revisar la situación, el Distrito establece un acompañamiento, tales como casos en los que hay embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas o discapacidades.

Frente a esta iniciativa se pronunció el secretario de Salud, Gerson Bermont: “Queremos garantizar una cobertura en cada rincón de la ciudad y estamos trabajando para ello. Nuestros Gestores de Bienestar ya están tocando a su puerta para identificar riesgos en salud, promover el autocuidado, gestionar necesidades prioritarias y fortalecer el vínculo con el sistema de salud”.

