Estados Unidos imputa por narcoterrorismo a alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo

La justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación formal contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como 'Chiquito Malo', señalado como máximo líder del Clan del Golfo. El proceso, radicado en una corte federal de Brooklyn, incorpora nuevos cargos relacionados con narcoterrorismo y apoyo a organizaciones terroristas.

De acuerdo con la información oficial divulgada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, se trata de una quinta acusación sustitutiva que amplía el alcance de los delitos atribuidos a Ávila Villadiego.

Entre los nuevos cargos se incluyen conspiración para narcoterrorismo, provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera y participación en estructuras criminales de alcance internacional. Las autoridades confirmaron que el señalado permanece prófugo.

Nuevos cargos refuerzan acusación por narcoterrorismo

La acusación sostiene que el líder del Clan del Golfo dirige una red de tráfico internacional de cocaína que abastece el mercado estadounidense y que, además, financia actividades catalogadas como terrorismo. Según el fiscal Joseph Nocella Jr., el caso busca no solo frenar el flujo de drogas, sino desmantelar estructuras que combinan narcotráfico y violencia organizada.

Las autoridades estadounidenses subrayan que el Clan del Golfo fue designado como organización terrorista extranjera el 17 de diciembre de 2025. Por esta razón, los nuevos cargos amplían el periodo de actividad criminal investigada hasta abril de 2026.

El poder del Clan del Golfo y su expansión criminal

Según documentos judiciales, el Clan del Golfo llegó a contar con hasta 6.000 integrantes y mantiene control territorial en regiones estratégicas como Urabá, en Antioquia, clave para las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El expediente también describe el uso sistemático de la violencia, incluyendo asesinatos, secuestros y ataques contra autoridades, como mecanismo para consolidar su poder. Bajo el mando de 'Chiquito Malo', la estructura habría continuado operando con envíos de varias toneladas de droga hacia mercados internacionales.

El actual líder del grupo asumió el control tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión en 2023.