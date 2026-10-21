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Falta de sueño en los jóvenes alerta a expertos: estrés y ansiedad entre las principales causas

Una reciente encuesta de la Universidad Manuela Beltrán reveló que el 84,8 % de los entrevistados duerme menos de siete horas.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 21 de 2026
09:44 p. m.
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El insomnio, la falta de descanso y la reducción en las horas de sueño se ha convertido en una alarmante constante entre las poblaciones más jóvenes del mundo.

Una reciente encuesta, hecha por la Universidad Manuela Beltrán, reveló algunas de las principales causas detrás de la falta de sueño en estudiantes y algunas de las opciones para mejorar los hábitos de sueño.

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¿Qué está pasando con las horas de descanso de los jóvenes?

Entre preocupaciones económicas, entrega de trabajos, parciales y el constante uso de redes sociales, para decenas de jóvenes la noche no significa que llegue la hora de descansar.

Según cifras de una encuesta, hecha por el programa de terapia respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán, se descubrió que el 84,8 % de los participantes duerme menos de siete horas por noche y el 82,1 % se despierta cansado o sin energía al menos algunas veces.

Durante la investigación también se descubrió que el 45,7 % identificó el estrés, la ansiedad o el exceso de pensamientos como un obstáculo para dormir. En segundo lugar aparecen las responsabilidades relacionadas con los estudios, la universidad o el trabajo, mencionadas por el 35,8 %.

Las preocupaciones económicas o las deudas ocupan el tercer lugar, con el 27,8 %, seguidas de los problemas familiares o personales, con el 26,5 %.

El 21,9% manifestó que el uso del celular es el principal factor por el que la calidad del sueño se ve interrumpido. Aquí también hacen parte el uso de televisores, redes sociales, entre otras pantallas.

Pero las alarmas se encendieron especialmente cuando el 84,8 % reportó dormir menos de siete horas. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño, los adultos deben dormir mínimo siete horas regulares para favorecer la salud.

Afectaciones cuando hay falta de sueño en el cuerpo

Las consecuencias de dormir durante una noche afectan principalmente a las personas durante el día siguiente. Según Diego Gutiérrez, director del Programa de Terapia Respiratoria de la UMB, la falta de sueño genera afectaciones en el cerebro.

“La falta de sueño a nivel diario genera afectaciones a nivel cerebral. La persona se siente cansada, agotada, y esto hace que no rinda al ciento por ciento en el ámbito laboral o académico. Por eso es importante reconocer que el sueño es fundamental y que tener una buena higiene del sueño es prioritario”, señala el investigador.

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¿Cómo lograr un mejor descanso en la noche?

“Para poder romper el círculo de estrés o ansiedad que no deja dormir, se pueden hacer actividades como leer antes de dormir. No se trata de leer en la cama ni en el cuarto, sino en otro espacio, como el estudio o la sala, y que sea una lectura agradable”, explicó Gutiérrez.

Otras de las medidas sugeridas por el experto son: reducir las pantallas antes de acostarse, reservar un espacio para una actividad relajante antes de dormir, procurar acostarse y levantarse a horas similares, evitar comidas pesadas cerca de la hora de dormir y buscar orientación profesional en caso de presentar cansancio permanente.

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