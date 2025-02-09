Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión

El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos emitió un nuevo comunicado en el que advirtió sobre la comercialización fraudulenta del producto identificado como Sal de Frutas Lua - lote OM8663, V Dic 26.

Así mismo, insta a la ciudadanía a realizar seguimiento sobre los posibles efectos adversos que el producto pueda generar en las personas que lo consumieron.

Invima detecta falsificación en producto efervescente

El laboratorio TECNOFAR TQ S.A.S, titular del registro sanitario, confirmó la denuncia sobre la falsificación del producto ya que el lote no corresponde a la producción autorizada por lo que se cataloga como un producto fraudulento, sin garantías de calidad, seguridad ni eficacia, representado un importante riesgo en la salud de los consumidores del producto.

“Es importante precisar que el medicamento original SAL DE FRUTAS LUA PLUS cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023-0013340-R2, vigente bajo la modalidad de Fabricar y Vender, cuyo titular es el citado laboratorio, la denuncia recae sobre el Lote 0M8663 V DIC 26, por lo que emitimos la alerta sanitaria. Nuestra prioridad es proteger la salud de los colombianos. Ante cualquier sospecha de falsificación, pedimos suspender el consumo, reportar de inmediato cualquier efecto adverso y verificar siempre el registro sanitario en los canales oficiales del Invima”, indicó William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Así mismo, el Invima hizo un importante llamado a la ciudadanía para no adquirir dichos productos falsificados que no cuenten con el registro sanitario vigente. Estos podrían contener ingredientes presuntamente alterados que pueden representar un serio riesgo para la salud de las personas.

¿Cómo reconocer un producto falsificado?

Según las recomendaciones que ofreció la institución, este producto fraudulento se podrá identificar al identificar el lote OM8663 y V Dic 26 en el respectivo sobre. Así mismo, la apariencia y sellado no coinciden con los estándares de diseño del original.

Otra de las diferencias a tener en cuenta es el diseño del nombre del producto, tipografía, tipo de impresión y acabado distinto a diferencia del original.

Finalmente, la institución hizo un llamado a las entidades territoriales, IPS, profesionales en la salud, establecimientos y distribuidores a intensificar las acciones de inspección, abstenerse de comercializar el producto y notificar el número de pacientes que hayan consumido el producto.