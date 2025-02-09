Más de mil millones de personas viven con trastornos mentales, según la OMS

Los trastornos mentales se caracterizan por alteraciones clínicamente significativas de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento del individuo.

Según la OMS, una de cada ocho personas en el mundo padece de un trastorno mental por lo que también se relaciona con las discapacidades psicosociales y otros estados mentales.

Según cifras actualizadas de la institución, es importante aumentar las inversiones de los países para ampliar los servicios destinados a proteger y promover la salud mental de las personas.

OMS revela cifras sobre la salud mental en el mundo

Un reciente comunicado reveló que más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental tales como la ansiedad y la depresión. Estas son muy frecuentes en la mayoría de los países y grupos poblacionales y afectan a todas las edades.

Así mismo, constituyen la segunda causa de discapacidad prolongada al aumentar el número de años de vida saludable perdidos, generan exorbitantes gastos en atención de salud y afecta a las familias.

Según el informe presentado, las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas en conjunto por lo que algunos de los trastornos más comunes que se presentan en esta población son ansiedad y depresión, al igual que en los hombres.

De igual manera, otro de los factores más alarmantes es el número de jóvenes que acaban con su vida, pues se trata de una de las principales causas de defunción entre los jóvenes de todos los países y contextos.

Esfuerzos mundiales para tratar la salud mental

Según las cifras del Mental Health Atlas, desde 2020 los países han mejorado significativamente las políticas y planes en los que se aborda la salud mental como otra de las prioridades dentro de los sistemas de salud.

No obstante, dichos proyectos no se han transformado en reformas legales por lo que solo el 45% de los países señaló que sus legislaciones cumplen con las normas internacionales de los derechos humanos.

“La transformación de los servicios de salud mental es uno de los desafíos más urgentes para la salud pública. Invertir en salud mental significa invertir en las personas, las sociedades y las economías. Es una medida que ningún país puede permitirse descuidar: todos los gobiernos y dirigentes tienen la responsabilidad de actuar con urgencia y garantizar que la atención a la salud mental no se considere un privilegio, sino un derecho básico para todos”, recalcó el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS.