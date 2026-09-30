"No queremos que otros papás sufran": mamá de recién nacido que murió por presunta negligencia médica

La muerte de un bebé de tres meses en Nechí, municipio del Bajo Cauca antioqueño, ha reavivado el debate sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. Los padres del menor denuncian presunta negligencia por parte de la EPS Coosalud, entidad que fue intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.

Menor murió por presunta negligencia médica

Juan Carlos e Isabel, padres del menor fallecido, inicialmente interpretaron los síntomas como un resfriado común.

Sin embargo, el cuadro clínico se deterioró rápidamente, presentando el bebé complicaciones graves en el corazón y los pulmones que, según la familia, no recibieron atención oportuna.

"El niño daba un paso adelante y daba tres atrás. O sea, ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo es posible tanta negligencia como tal?", expresó el padre del menor.

Ante las acusaciones, Coosalud emitió un comunicado defendiendo su actuación. La entidad aseguró que "adelantó las gestiones necesarias, incluyendo la búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país, la consecución de disponibilidad en una IPS de Bogotá y la autorización de traslado aéreo especializado".

La familia, sumida en el dolor, no solo pide justicia por su caso particular, sino que hace un llamado solidario a las autoridades para solucionar las deficiencias del sistema de salud colombiano.

Padres de menor muerto piden mejora en el sistema de salud

"Lo que le pasó a mi bebé le puede pasar a muchos más y eso es lo que no queremos, que otra mamá sufra, otro papá sufra, este dolor tan grande", manifestaron los padres.

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Este caso se suma a múltiples denuncias que evidencian la grave situación del sistema de salud y la crisis financiera que afecta a diferentes regiones del país.

Cabe mencionar que Coosalud, recordemos, fue una de las EPS intervenidas durante la actual administración debido a irregularidades en su funcionamiento.