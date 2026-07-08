Invima prohibió la comercialización de un popular jabón y alertó riesgos para la salud

El Invima emitió la Alerta Sanitaria 205-2026 sobre el jabón facial de marca Arana Shop, al advertir que se comercializa a través de redes sociales como Instagram, TikTok y tiendas virtuales pese a que la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSOC21441-23CO) asociada al producto fue cancelada el 13 de enero de 2026.

Según la entidad, esto convierte su comercialización en ilegal al tratarse de un producto fraudulento.

¿Por qué el Invima declaró fraudulento el jabón facial de Arana Shop?

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta fue emitida tras denuncias recibidas y acciones de vigilancia sanitaria realizadas por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica.

El organismo explicó que los cosméticos que no cuentan con una Notificación Sanitaria Obligatoria vigente o con registro sanitario representan un riesgo para la salud, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia, composición, origen ni sobre las condiciones de fabricación y almacenamiento.

El documento también señala que, al desconocerse la cadena de comercialización del producto, no existe trazabilidad sobre su distribución ni información que permita verificar que fue almacenado y transportado bajo condiciones adecuadas. Por esta razón, el Invima reiteró que los consumidores deben evitar adquirir cosméticos que no cuenten con autorización sanitaria vigente.

Como parte del contexto de la comercialización del producto, la cuenta Arana Shop, donde se promociona este jabón facial, reúne 198.000 seguidores en Instagram y 40.000 en TikTok. Además, quien se presenta como su CEO, Jesús Arana Simancas, cuenta con 204.000 seguidores en Instagram, lo que evidencia el alcance que puede tener la difusión del producto en plataformas digitales.

¿Qué deben hacer los consumidores si tienen el jabón facial de Arana Shop?

El Invima recomendó a quienes estén utilizando este jabón, suspender de inmediato su uso debido a los riesgos que podría representar para la salud.

Asimismo, pidió denunciar ante la entidad los lugares o personas que continúen distribuyendo o comercializando el producto y verificar siempre que los cosméticos cuenten con una Notificación Sanitaria Obligatoria o registro sanitario vigente antes de comprarlos.

La entidad también solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control para identificar el producto y aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

De igual forma, advirtió que titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de vender este producto, ya que podrían enfrentar medidas sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.