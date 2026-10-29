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Ya rigen las restricciones para motociclistas por Halloween: estas son las vías y los horarios

Las autoridades ya realizan controles e inmovilizaciones.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:05 p. m.
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Durante el fin de semana de Halloween, Bogotá implementa medidas especiales de movilidad para reducir los riesgos en las vías y prevenir siniestros viales. La decisión tiene como antecedente el comportamiento de la siniestralidad durante esta celebración.

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Según Nathaly Patiño, integrante del equipo de Gestión de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre 2022 y 2024 se registraron, en promedio, 15 fatalidades durante el fin de semana de Halloween.

Durante los años 2022 a 2024, en promedio, durante el fin de semana de Halloween, se nos presentaban 15 fatalidades. Era una noche, y han sido noches que históricamente tienen mucho movimiento y tienen unos índices muy altos de siniestralidad.

Por esta razón, el Distrito puso en marcha restricciones dirigidas a los motociclistas, con el objetivo de disminuir los riesgos durante las jornadas de mayor movimiento nocturno.

¿En qué horarios no pueden circular las motos en Bogotá?

Las medidas contemplan dos restricciones principales que deben tener en cuenta quienes se movilizan en motocicleta:

  • Transporte de acompañante: desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, no está permitido llevar parrillero.
  • Circulación por vías principales: entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., se prohíbe el tránsito de motocicletas por 19 vías principales de la ciudad.

La segunda medida implica que, durante ese horario, los motociclistas no pueden utilizar los corredores incluidos en la restricción. Las autoridades adelantan controles para verificar el cumplimiento de ambas disposiciones.

Ya hay motos inmovilizadas por incumplir las restricciones

Durante los operativos de control, las autoridades han realizado inmovilizaciones de motocicletas cuyos conductores incumplieron las medidas.

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En los procedimientos registrados en inmediaciones del Cementerio Central, varias motos fueron trasladadas a los patios mediante grúas. De acuerdo con el reporte entregado durante el operativo, los vehículos inmovilizados corresponden a casos de conductores que circulaban con acompañante durante el horario restringido.

La sanción económica mencionada en el reporte es de aproximadamente $636.000, además de la inmovilización del vehículo, según la infracción aplicada.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las medidas?

Las restricciones hacen parte del dispositivo especial de movilidad dispuesto por el Distrito para Halloween y se mantendrán hasta el martes.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas para que revisen los horarios y las vías sujetas a la prohibición antes de salir, con el fin de evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial durante estas jornadas.

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