CANAL RCN
Salud y Bienestar

Los 5 hábitos matutinos que prolongan la vida y mejoran la salud

No es solo café: cinco hábitos matutinos que le darán energía y mejorarán su bienestar integral.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
09:39 p. m.
La longevidad y el bienestar no son el resultado de la suerte, sino la suma de pequeñas decisiones diarias.

La ciencia moderna ha demostrado que el inicio de la jornada es un momento crucial para influir en nuestra salud a largo plazo.

Según estudios y expertos, integrar una serie de hábitos matutinos en nuestra rutina puede regular el organismo, mejorar la salud integral y, en consecuencia, ayudarnos a vivir más años.

Hábitos matutinos para tener buena salud

El primer paso, y el más simple, es la hidratación. Después de horas de sueño, el cuerpo se deshidrata. Según expertos en nutrición, beber un vaso de agua al despertar favorece la digestión, estimula el metabolismo y ayuda a eliminar toxinas.

Un segundo hábito vital es el movimiento físico. No se necesita una rutina extenuante, basta con 10 minutos de estiramientos, yoga o una caminata.

Según la nutricionista Federica Amati, esta práctica prepara el cuerpo y la mente para las exigencias del día. Un estudio de la Universidad de Miami, citado en UHealth Collective, señala que el ejercicio matutino ayuda a regular los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que genera un estado de ánimo más positivo que se mantiene a lo largo de la jornada.

¿Puede la luz solar y la meditación alargar su vida?

El tercer hábito consiste en salir al aire libre. La exposición a la luz solar matutina regula el ritmo circadiano, el reloj biológico del cuerpo que controla los ciclos de sueño y vigilia.

La revista La Nación explica que la luz natural incrementa la producción de serotonina y ayuda a estabilizar los niveles de cortisol, lo que mejora la calidad del sueño y la función cerebral.

Este sencillo acto, incluso en días nublados, activa procesos fisiológicos que nos ponen en estado de alerta de forma natural.

Finalmente, la meditación y el desayuno nutritivo complementan la rutina. Un estudio de Mayo Clinic respalda el poder de la meditación para reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la presión arterial.

Por su parte, la Dra. Amati, en una investigación publicada por Real Simple, destaca que un desayuno rico en fibra y proteínas vegetales, como avena y frutos secos, aporta la energía necesaria para el día, convirtiéndose en un pilar para una vida saludable y longeva.

