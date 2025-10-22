CANAL RCN
Salud y Bienestar

Antidepresivos podrían generar aumento de peso, según investigación

El estudio reveló que estos medicamentos también pueden incidir sobre el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
02:44 p. m.
Una reciente investigación, dirigida por maestros del King's College de Londres y la Universidad de Oxford, descubrieron que algunos antidepresivos pueden causar cambios en el peso corporal de las personas.

Aunque su uso se recomienda por aproximadamente dos años, los especialistas sugieren actualizar las directrices de los tratamientos con estos antidepresivos.

Uso de antidepresivos

Los antidepresivos son fármacos psicotrópicos que se utilizan para tratar los síntomas como la depresión u otros trastornos del estado de ánimo como ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar y algunos dolores crónicos.

La investigación comparó los efectos sobre la salud física de 30 antidepresivos en más de 58.000 personas. Dentro de sus resultados encontraron que existía una variación notable en sus efectos secundarios ya que se observó una diferencia de hasta 4kg en el cambio de peso entre algunos fármacos.

Algunos de estos medicamentos son maprotilina o amitriptilina, mientras que otros como agomelatina experimentaron pérdida de peso.

Por otro lado, la investigación encontró que los pacientes que consumieron fluvoxamina y nortriptilina tuvieron una diferencia de 21 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca y una diferencia de 11 mmHg en la presión arterial de aquellos que usaron nortriptilina y la doxepina.

“Los antidepresivos se encuentran entre los medicamentos más utilizados en el mundo. Si bien muchas personas se benefician de ellos, estos fármacos no son idénticos: algunos pueden provocar cambios significativos en el peso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial en un período relativamente corto”, explicó el doctor Toby Pillinger, profesor clínico del KCL.

Nuevos métodos para recetar antidepresivos

Así mismo, los autores de la investigación concluyeron que es de suma importancia realizar un proceso colaborativo mediante el cual los pacientes reciben apoyo para articular, de manera adecuada, su tratamiento.

Por esto, explicaron que algunos parámetros a tener en cuenta son sus circunstancias personales, objetivos, valores, entre otras características puntuales de cada persona.

