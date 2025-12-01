Innovación en tratamientos de cáncer: las apuestas que hacen los expertos de cara al futuro

En Perú se está llevando a cabo el Seminario Educativo Oncológico para América Latina. El tema central ha sido el preocupante panorama para los pacientes con cáncer.

Los expertos proyectan que para 2030, en cinco años, los casos aumentarán un 70% por causa de varios motivos, como lo pueden ser la longevidad de la gente o los espacios nocivos (como de fumadores).

Casos aumentarían en 2030

Isabella Grueso, directora de Política Pública de Oncología de Pfizer, habló de este asunto con Noticias RCN: “La posibilidad de sentarse con los ministerios, con planeación nacional, los ministerios de salud, la industria farmacéutica, las sociedades científicas y otros actores, para maximizar la atención de cáncer de manera integral”.

La medicina de precisión es una de las innovaciones para los tratamientos de cáncer más comunes, como leucemia. El propósito justamente es impedir que los casos lleguen a los incrementos pronosticados.

¿Cómo funcionan los métodos innovadores?

“Actúan específicamente sobre la inmunidad, mejorando la capacidad de los pacientes de no quedar inactivados en cuanto a la respuesta inmunitaria por efecto de las células cancerígenas”, explicó Manmohan Singh, jefe médico de oncología de Pfizer.

Este método está transformando las terapias personalizadas, desarrollando tratamientos con las características genómicas moleculares del tumor de cada paciente, disminuyendo así la toxicidad en el cuerpo.

Actualmente, hay 880 moléculas en desarrollo clínico y 13 fármacos aprobados por la FDA en Estados Unidos, nación que lidera la innovación en medicamentos. “Más o menos a los seis meses, se traslada a países europeos; pero cuando viene a Latinoamérica, los medicamentos innovadores se demoran cinco años”, detalló Grueso.

La directora aseguró que se necesitan unos marcos legislativos actualizados y con el presupuesto real. Ante este panorama, Colombia tiene grandes retos en la aprobación de estos nuevos tratamientos que permiten atender la necesidad de la población.