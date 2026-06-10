¿Ataque de pánico o infarto? Estas señales pueden confundir

Dolor o presión en el pecho, falta de aire, palpitaciones, mareos y náuseas pueden aparecer tanto durante un ataque de pánico como en una emergencia cardíaca. Por eso, los especialistas advierten que no se debe asumir que los síntomas son producto de la ansiedad sin una evaluación médica.

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La similitud entre ambos cuadros puede generar confusión. Un ataque de pánico puede comenzar de manera repentina y provocar una sensación intensa de miedo, pérdida de control o incluso temor a morir, acompañada de síntomas físicos que pueden sentirse muy reales.

Un problema cardíaco también puede comenzar con molestias que no necesariamente son insoportables. De hecho, algunos ataques cardíacos aparecen inicialmente con una presión o incomodidad leve que puede aumentar con el paso de los minutos o desaparecer y regresar.

¿Qué síntomas pueden aparecer tanto en un ataque de pánico como en un infarto?

Las dos situaciones pueden producir dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración, mareos y náuseas.

En el caso de un ataque de pánico, suelen aparecer además miedo intenso, sensación de peligro inminente, temblores, hormigueo, escalofríos o miedo a perder el control. Estos episodios pueden alcanzar su máxima intensidad en cuestión de minutos.

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Una emergencia cardíaca, en cambio, puede presentar presión, opresión o dolor en el centro del pecho y molestias que se extienden hacia uno o ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o la parte superior del abdomen. También pueden aparecer sudor frío, náuseas, mareos y falta de aire.

¿Cómo saber si es ansiedad o un problema cardíaco?

No existe una regla que permita determinarlo con certeza. Incluso una persona que ya haya tenido ataques de pánico no debería asumir automáticamente que un nuevo episodio de dolor en el pecho tiene la misma causa.

Los antecedentes de hipertensión, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo o enfermedad cardiovascular pueden aumentar la preocupación por un origen cardíaco, aunque su ausencia tampoco permite descartar una emergencia.

Por eso, ante un dolor nuevo, intenso o inexplicable en el pecho, especialmente si aparece junto con falta de aire, sudor frío, mareos, náuseas o dolor que se desplaza hacia el brazo, espalda, cuello o mandíbula, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

La diferencia entre un ataque de pánico y una emergencia cardíaca no siempre puede establecerse por lo que siente la persona. En estos casos, es más seguro descartar primero una causa médica grave y después determinar si los síntomas están relacionados con ansiedad u otra condición.