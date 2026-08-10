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¿Qué tan peligrosa es la peste neumónica que prendió las alarmas desde Rusia?

El hecho ocurrido en el oriente ruso ha causado preocupación por el desarrollo de la enfermedad.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 08 de 2026
07:58 a. m.
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Un caso sospechoso de peste neumónica en Rusia que causó la muerte de una persona ha prendido las alarmas en el planeta por el fantasma de una pandemia.

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Daria Shipilova, una mujer de 28 años, trabajaba en el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente. Fue ingresada a un centro médico luego de presuntamente tener un accidente en su oficio al romper accidentalmente un tubo de ensayo que contenía material biológico peligroso.

¿Cómo se contagia la peste?

Las autoridades se preocuparon por la expansión que podía tener el virus, teniendo en cuenta lo vivido por la humanidad entre 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus. Por eso, hubo confinamientos y Estados Unidos ha seguido de cerca el desarrollo.

¿Qué tan peligrosa es esta peste neumónica? El doctor Felipe Lobelo, médico epidemiólogo y docente universitario, aclaró las dudas en diálogo con La FM.

Aseguró, por un lado, que no cree que haya riesgo de una pandemia ni es similar a la covid-19: “Lo cierto es que la peste neumónica es una enfermedad que, a pesar de ser muy grave, la conocemos bien y tenemos antibióticos. Se puede controlar”.

¿La peste es mortal?

Con respecto a las otras infecciones, indicó que esta peste tiene alto porcentaje de letalidad, pero no se transmite con facilidad, diferente al coronavirus y la gripe, por ejemplo.

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Lobelo explicó que el contagio se da en tres tipos de situaciones, siendo la principal cuando una pulga o roedor muerde a una persona, lo que hace que la bacteria entre por los ganglios (peste bubónica) y puede llegar a la sangre o pulmones.

A pesar de no ser tan peligrosa como se llegaba a pensar, sí cuestionó la información que sale de Rusia, debido a que, al ser mínima y no tan constante, conlleva que crezcan las especulaciones.

“Se puede controlar estando al tanto con las vacunas de los virus, como influenza, coronavirus y respiratorios; especialmente en personas mayores de 50 años, con enfermedades crónicas y bebés de no más de seis meses”, afirmó sobre el cuidado.

Si bien no hay vacuna para la peste neumónica, el epidemiólogo dijo que los antibióticos utilizados frecuentemente son esenciales para prevenir el desarrollo de los síntomas.

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