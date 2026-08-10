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Capitán de Suiza, verdugo de Colombia en el Mundial, sancionado por falsificar un documento

El volante aceptó la decisión de la Fiscalía de Lucerna, que impuso una pena económica suspendida por dos años.

Granit Xhaka Suiza vs Colombia Mundial 2026 James Rodríguez
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 08 de 2026
12:11 p. m.
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Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza y actual volante del Sunderlan en la Premier League, fue condenado en Suiza por obtener un certificado falso de vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia. El futbolista confirmó este jueves 8 de octubre que aceptó la decisión de la Fiscalía de Lucerna y que asumirá la responsabilidad por lo ocurrido.

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La resolución establece una pena de 50 días-multa de 3.000 francos suizos cada uno, para un total de 150.000 francos suizos. Sin embargo, la sanción tiene carácter condicional y un período de prueba de dos años.

Esto significa que Xhaka no tendrá que cumplir el pago de esa multa mientras no vuelva a cometer una infracción durante ese período. El jugador informó además que ya pagó los costos del procedimiento.

¿Por qué sancionaron a Granit Xhaka con 150.000 francos?

El caso se remonta a 2022, cuando Xhaka obtuvo el documento irregular durante la pandemia. La investigación fue reactivada públicamente en septiembre de 2026, cuando la Fiscalía de Lucerna confirmó que había abierto un procedimiento para determinar si se había producido una conducta penal relacionada con la obtención de una certificación falsa. Posteriormente, el propio futbolista reconoció que había adquirido el certificado.

El futbolista había explicado que en aquella época tenía una profunda desconfianza y reservas frente a las vacunas contra el COVID-19. En su declaración posterior al fallo sostuvo que mantiene la posición expresada semanas atrás y que acepta la responsabilidad por la decisión que tomó durante la pandemia.

¿Qué pasará con Granit Xhaka en la selección de Suiza?

La consecuencia deportiva todavía no está definida. Mientras avanzaba la investigación, Xhaka y la Asociación Suiza de Fútbol acordaron que el jugador no participara en los cuatro partidos de la Liga de Naciones disputados recientemente. Durante su ausencia, Suiza ganó los cuatro encuentros correspondientes a esa etapa.

Tras conocer la resolución de la Fiscalía, la Asociación Suiza de Fútbol confirmó que está al tanto de la decisión y señaló que, con el proceso judicial cerrado, ahora puede iniciar las conversaciones previstas sobre el futuro del futbolista. Por ahora, no se ha anunciado una nueva sanción deportiva ni una decisión definitiva sobre su regreso a la selección.

Xhaka, de 34 años, es una figura histórica del fútbol suizo y posee el récord de partidos con la selección masculina, con 152 apariciones. Además, fue quien lideró a su selección hasta los cuartos de final del pasado mundial tras eliminar a Colombia.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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