Adolescente de 17 años que se fugó de un centro de reclusión fue sorprendido con un revólver en Suba, Bogotá

Un adolescente de 17 años fue aprehendido por la Policía en la localidad de Suba, Bogotá, luego de que presuntamente intentara evadir un control y dejara un arma de fuego abandonada en plena vía pública.

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El procedimiento ocurrió durante labores de vigilancia y registro adelantadas por uniformados del CAI Rincón, quienes detectaron al joven en actitud sospechosa.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades encontraron además que el menor se había fugado de un centro especializado.

¿Cómo descubrieron que el menor llevaba un arma?

Los policías realizaban controles de identificación y solicitud de antecedentes cuando observaron al adolescente.

Según el reporte oficial, al notar la presencia de los uniformados, el joven arrojó un objeto al suelo e intentó continuar su camino para evitar el procedimiento.

Los policías verificaron inmediatamente qué había dejado allí y descubrieron que se trataba de un revólver. Ante este hallazgo, procedieron con la aprehensión del adolescente.

¿Qué encontraron al revisar sus antecedentes?

La Policía informó que el joven tenía anotaciones por hurto agravado relacionadas con hechos ocurridos en 2022.

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Por este proceso había sido cobijado con una medida en un Centro de Atención Especializada para adolescentes. Sin embargo, según las autoridades, llevaba aproximadamente ocho meses evadido de ese lugar.

Ahora, además del proceso que ya tenía, deberá enfrentar las actuaciones correspondientes por el presunto porte o tenencia del arma de fuego.

¿Qué pasó con el revólver?

El arma fue incautada por los uniformados y quedó a disposición de las autoridades judiciales junto con el adolescente. Ahora, al tratarse de un menor de edad, el proceso se desarrollara bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y contempla además las medidas de restitución de derechos correspondientes.