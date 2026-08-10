Exmagistrada reveló que usaron a su familia como rehén para que firmara la inhabilidad de María Corina

Una nueva denuncia sacude al sistema judicial venezolano. Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró que fue presionada para firmar decisiones de inhabilitación política, entre ellas la que afectó a la líder opositora María Corina Machado.

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César Siero hizo pública su versión mediante una carta y declaraciones en medios de comunicación. Según su relato, la presión comenzó cuando Machado presentó ante el TSJ un recurso para intentar revertir la sanción que le impedía participar en las elecciones presidenciales de 2024.

La Sala Político Administrativa del TSJ terminó ratificando en enero de 2024 la inhabilitación de Machado por 15 años.

¿Qué está denunciando la exmagistrada?

César Siero afirma que fue una de las tres magistradas que suscribieron las decisiones relacionadas con las inhabilitaciones y habilitaciones de distintos dirigentes políticos.

Lo más grave de su testimonio es que asegura que sus dos hermanos y su cuñada fueron detenidos el mismo día en que Machado presentó su recurso y que posteriormente fueron utilizados como mecanismo de presión para obligarla a tomar una decisión contra la opositora.

La exmagistrada sostiene que, ante el desconocimiento del paradero de sus familiares y el temor por sus vidas, no tuvo libertad para decidir.

¿Qué pasó con los familiares?

La exmagistrada aseguró que durante un periodo no sabía dónde estaban ni podía comunicarse con ellos, por lo que temía que cualquier decisión que tomara pudiera ponerlos en mayor peligro.

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Ella describe esa situación como una forma de tener a sus familiares “como rehenes” y afirma que fue bajo esa presión que terminó firmando.

¿A quién señala de haber ejercido la presión?

En la entrevista, relató que el primer contacto relacionado con la situación fue con el entonces ministro de Defensa.

También mencionó al entonces presidente de la Sala Político Administrativa, Malaquías Gil Rodríguez, y afirmó que la última parte de la presión fue ejercida por Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

¿Qué pide hacer con la inhabilitación de Machado?

Ella aseguró que las decisiones que firmó estuvieron viciadas porque, según su versión, su voluntad estaba condicionada por las amenazas contra su familia.

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Por ello, pidió que se adelanten las acciones legales necesarias para revocar o anular la inhabilitación de María Corina Machado y afirmó que está dispuesta a explicar ante las autoridades lo ocurrido.

¿La exmagistrada ya había denunciado estos hechos?

Sí. César Siero aseguró que desde 2024 había presentado denuncias ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

Según su propio relato, esos procesos continúan sin una respuesta que ella considere suficiente, razón por la cual decidió hacer pública su denuncia y acudir a los medios de comunicación.

Por otro lado, reconoció que teme posibles represalias tras hacer públicos estos señalamientos. Hasta ahora no ha recibido nuevas amenazas, pero advirtió que existe un temor permanente por su seguridad y la de sus familiares.

También afirmó que, si fuera necesario, está dispuesta a entregar su testimonio ante instancias nacionales e internacionales.