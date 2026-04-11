Aprueban ensayos con dos nuevas vacunas contra el ébola ¿Qué tan lejos está la solución?

Hay una nueva esperanza de frenar la epidemia de ébola que golpea al continente africano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio luz verde el miércoles 4 de noviembre a los ensayos clínicos de dos candidatas a vacuna, en un esfuerzo por contener la propagación del virus que ya deja más de 5.300 personas fallecidas y más de 10.400 contagios.

A diferencia del inmunizante Ervebo —cuya fase de ensayos inició el mes pasado enfocado en la cepa Zaire—, las fórmulas recién incorporadas están diseñadas específicamente para combatir la cepa Bundibugyo.

Esta variante ha causado el mayor impacto en la República Democrática del Congo (RDC), país donde se concentra la totalidad de los decesos reportados en la actual crisis epidemiológica.

¿Cómo fueron diseñadas las nuevas vacunas?

Las nuevas alternativas fueron desarrolladas en alianzas internacionales de alto nivel. La primera de ellas emplea una plataforma de vector adenovírico (ChAdOx1) concebida por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute de India. La segunda opción utiliza la tecnología de ARN mensajero desarrollada por la firma estadounidense Moderna.

El anuncio de la aprobación de los paneles de expertos fue realizado por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que, no obstante, advirtió sobre las limitaciones de las soluciones farmacológicas.

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Colombia estuvo bajo alerta por sospecha de ébola:

Aunque el foco principal de la crisis radica en el Congo, el impacto del virus ha trascendido fronteras en el continente. Kenia documentó nueve contagios durante el mes de octubre, dos de los cuales resultaron mortales, mientras que Nigeria registró un caso. Por su parte, Uganda llegó a contabilizar 20 contagiados y una víctima mortal; sin embargo, la OMS declaró formalmente a este último país como una zona libre de la enfermedad.

La alerta por el virus resonó de manera preventiva en territorio colombiano durante el fin de semana. En el municipio de Palmira se encendieron las alarmas tras el deceso de un ciudadano procedente de África y el internamiento hospitalario de otra persona con cuadro clínico afín. Tras realizar las verificaciones correspondientes, el Ministerio de Salud de Colombia descartó oficialmente que se tratara de la presencia de ébola.