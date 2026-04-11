CANAL RCN
Internacional

Aprueban ensayos con dos nuevas vacunas contra el ébola ¿Qué tan lejos está la solución?

El fin de semana hubo preocupación en el país por la muerte de un ciudadano proveniente de África y el cuadro sintomatológico de otro.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 04 de 2026
02:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay una nueva esperanza de frenar la epidemia de ébola que golpea al continente africano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio luz verde el miércoles 4 de noviembre a los ensayos clínicos de dos candidatas a vacuna, en un esfuerzo por contener la propagación del virus que ya deja más de 5.300 personas fallecidas y más de 10.400 contagios.

A diferencia del inmunizante Ervebo —cuya fase de ensayos inició el mes pasado enfocado en la cepa Zaire—, las fórmulas recién incorporadas están diseñadas específicamente para combatir la cepa Bundibugyo.

Esta variante ha causado el mayor impacto en la República Democrática del Congo (RDC), país donde se concentra la totalidad de los decesos reportados en la actual crisis epidemiológica.

INS confirma dos casos de malaria en viajeros procedentes de África: uno falleció
RELACIONADO

INS confirma dos casos de malaria en viajeros procedentes de África: uno falleció

¿Cómo fueron diseñadas las nuevas vacunas?

Las nuevas alternativas fueron desarrolladas en alianzas internacionales de alto nivel. La primera de ellas emplea una plataforma de vector adenovírico (ChAdOx1) concebida por la Universidad de Oxford en colaboración con el Serum Institute de India. La segunda opción utiliza la tecnología de ARN mensajero desarrollada por la firma estadounidense Moderna.

El anuncio de la aprobación de los paneles de expertos fue realizado por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que, no obstante, advirtió sobre las limitaciones de las soluciones farmacológicas.

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos
RELACIONADO

Brote de Ébola en el Congo supera las 250 muertes y registra más de mil casos

Colombia estuvo bajo alerta por sospecha de ébola:

Aunque el foco principal de la crisis radica en el Congo, el impacto del virus ha trascendido fronteras en el continente. Kenia documentó nueve contagios durante el mes de octubre, dos de los cuales resultaron mortales, mientras que Nigeria registró un caso. Por su parte, Uganda llegó a contabilizar 20 contagiados y una víctima mortal; sin embargo, la OMS declaró formalmente a este último país como una zona libre de la enfermedad.

La alerta por el virus resonó de manera preventiva en territorio colombiano durante el fin de semana. En el municipio de Palmira se encendieron las alarmas tras el deceso de un ciudadano procedente de África y el internamiento hospitalario de otra persona con cuadro clínico afín. Tras realizar las verificaciones correspondientes, el Ministerio de Salud de Colombia descartó oficialmente que se tratara de la presencia de ébola.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

¿Cuál será el futuro del Gobierno Trump tras las elecciones de mitad de término?

Venezuela

¿Qué es la ley contra el odio en Venezuela y por qué la oposición pide que se derogue?

México

Conmoción: murió reconocido exfutbolista y periodista

Otras Noticias

Valle del Cauca

Hombre ofreció millonaria suma a los policías luego de que lo capturaran armado en Valle

El hombre estaba siendo buscado por haber participado en un asesinato ocurrido en El Cerrito.

OMS

La OMS alerta por los bajos niveles de actividad física entre adolescentes de todo el mundo

Un estudio encontró que uno de cada cuatro jóvenes no practica actividad física durante al menos 60 minutos en ningún día de la semana.

América de Cali

América de Cali recibió notificación sobre el caso de Yhormar Hurtado y el TAS

Peajes

Estos son los peajes que pasaron de $17.800 a $700: conozca dónde están

Artistas

Reconocida pareja de famosos habría terminado: esto se reveló