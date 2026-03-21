Negligencia que mata, la crisis en el sistema: esta es la situación que viven miles de pacientes

El sistema de salud está enfrentando una crisis profunda que parece seguir tocando fondo. Nueve EPS intervenidas por el Gobierno acumulan pérdidas patrimoniales que superan los 12 billones de pesos, afectando a más de 23 millones de afiliados que enfrentan afectaciones en el acceso a servicios, falta de medicamentos y demoras que han costado vidas.

El presidente Gustavo Petro anunció recientemente que las EPS en quiebra serían liquidadas, generando incertidumbre entre usuarios y prestadores. Los expertos consideran que esto implica un riesgo, debido a que las personas quedarían en el limbo sin saber quién responde por la salud.

¿Han funcionado las intervenciones?

Las cifras revelan un deterioro financiero alarmante bajo la intervención estatal. Emssanar, con 46 meses intervenida y cinco interventores, pasó de un patrimonio positivo de 1.074 millones de pesos a uno negativo que supera los dos billones de pesos.

Famisanar incrementó su déficit de un billón a más de tres billones de pesos. Coosalud pasó de un patrimonio positivo de 231 millones a uno negativo superior a 3 billones. En promedio, las nueve EPS llevan 28 meses de intervención.

La Nueva EPS y el caso de Kevin

La Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, enfrenta una situación particularmente crítica. El problema es que no hay información desde marzo del año 2024. “Es una vergüenza, no solamente para los congresistas que estamos tratando de hacer control político, sino que sencillamente no hay información financiera”, expresó Andrés Forero, representante a la Cámara. La deuda de esta entidad con el sector farmacéutico aumentó 198% entre 2022 y 2025, según Afidro.

Las consecuencias humanas son devastadoras. Kevin Acosta, un niño con hemofilia afiliado a Nueva EPS, falleció el 13 de febrero tras seis días sin atención adecuada. Su madre, Yudy Katherine Pico, relató: “La última palabra que él me dijo que no lo dejará morir, fue lo que me dijo”. El pequeño llevaba 76 días sin recibir sus medicamentos. La Procuraduría concluyó que la EPS incurrió en fallas administrativas que impidieron garantizar la continuidad del tratamiento y la prestación oportuna de los servicios.

Jeisson Pinzón, estudiante de economía de 20 años, esperó seis meses por el medicamento para su leucemia linfoblástica aguda. A pesar de contar con fallo de tutela favorable, el medicamento nunca llegó. Falleció el 14 de marzo sin poder realizarse el trasplante de médula ósea que tenía programado.

El día a día de los pacientes

Los prestadores de servicios también enfrentan crisis por cartera impaga. “Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos proteja, que cree los fondos de garantías, los mecanismos de insolvencia, que permita que al salir EPS por el mecanismo de liquidación, todas esas deudas y esas carteras no terminen, nuevamente convertidas en una enorme defraudación para el sector prestador”, sostuvo un paciente.

RELACIONADO Veedor de salud en Cúcuta solicita eutanasia tras acumular 147 medicamentos sin entregar por su EPS

En las sedes de dispensación de medicamentos, las escenas se repiten: largas filas, noches de espera y pacientes que regresan sin sus tratamientos. “Hace ocho meses reclamando la droga de la atención, y no me han entregado”, relató un usuario. Otro paciente explicó: “Mi madre sufrió hace dos años un ACV, necesita tomarse cuatro medicamentos diarios, no los hay. Entonces llevamos dos meses sin medicamento”.

Los desacatos a fallos de tutela constituyen una conducta grave. Según análisis jurídico, implica incumplir o dejar de lado una orden de tutela por medio de la cual un juez ha protegido un derecho fundamental, lo que podría derivar en sanciones penales y disciplinarias, incluyendo multas y arrestos para funcionarios responsables.

Se estima que el sistema de salud colombiano enfrenta una deuda cercana a los 32 billones de pesos, con la Contraloría advirtiendo una probabilidad del 60% de una crisis sistémica.