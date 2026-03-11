CANAL RCN
Colombia Video

Abuelito de 73 años se encadenó en la Nueva EPS de Cúcuta para exigir medicamentos

Carlos Alberto Álvarez protesta por falta de atención médica y medicamentos sin suministrar desde hace tres meses en la Nueva EPS.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
03:29 p. m.
Un hombre de 73 años se encadenó a las instalaciones de la Nueva EPS en Cúcuta para exigir el cumplimiento de su tratamiento médico y la entrega de medicamentos que no recibe desde hace tres meses.

Carlos Alberto Álvarez protagoniza esta protesta desesperada tras agotar las vías convencionales para acceder a los servicios de salud que requiere.

Álvarez llegó desde tempranas horas a la sede de la entidad promotora de salud y se encadenó en señal de protesta.

El calvario del adulto mayor que decidió encadenarse en la Nueva EPS

El adulto mayor ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas a corazón abierto, padece una lesión en el hombro y requiere medicamentos de manera permanente.

Sin embargo, asegura que al acercarse a los diferentes centros asistenciales con convenio con la Nueva EPS no ha recibido atención ni solución alguna.

No lo hago por mí, yo lo hago porque hay otros que saben que les toca hacer, ir a empeñar una lavadora, una licuadora, algo para poder comprar los medicamentos.

El abuelito aseguró que muchas personas deben recurrir a esto "para poder comprar los medicamentos, para no dejar que sus familiares se mueran".

¿Hasta cuándo estará encadenado el adulto mayor en la Nueva EPS?

El adulto mayor explicó que permanecerá encadenado hasta que las directivas de la Nueva EPS le brinden una solución definitiva a su situación.

Durante su protesta, ha sido visitado por otros usuarios que enfrentan problemáticas similares, incluyendo madres con niños que tampoco han recibido la atención médica requerida.

La crisis del sistema de salud en Colombia se evidencia en casos como este, donde pacientes con condiciones médicas graves deben recurrir a medidas extremas para exigir el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

La situación refleja las dificultades que enfrentan miles de usuarios en el acceso oportuno a servicios médicos y medicamentos en el país.

