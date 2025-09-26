¿Hay alerta en Bogotá por Covid-19? Autoridades se pronunciaron y dieron tranquilidad

En los últimos días, hubo especulaciones sobre una posible presencia de Covid-19 en Bogotá. Por eso, las autoridades se pronunciaron y dieron un parte de tranquilidad.

Este viernes 26 de septiembre, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud descartaron que hubiese una alerta epidemiológica en relación con el virus que años atrás le trajo al mundo una pandemia.

No hay alerta en Bogotá

Cifras de la Secretaría de Salud apuntan que durante este año, en Bogotá han sido confirmados 2.219 casos de Covid-19. Esto reflejó una caída del 76% frente a los mismos meses del año pasado.

Durante este año, solamente ha habido dos picos de contagio: marzo – abril y agosto – septiembre. No obstante, estos no han representado una amenaza mayor, sino que son normales.

Entre el 7 y 13 de septiembre hubo registros de 6.222 casos a nivel nacional. Un año atrás, se reportaron 9.306, por lo que la reducción fue del 67%.

“Los casos registrados en agosto y septiembre no han superado a los de marzo y abril, lo cual evidencia un comportamiento similar estacionario a los demás virus de interés y respiratorios”, precisó Diana Pava, directora del INS.

Llamado a vacunarse

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, hizo un llamado a que la gente se informe por los canales oficiales, para así no caer en escenarios de pánico sin fundamento o en información que no representa la realidad.

Hace algunos días, la Secretaría de Salud hizo un llamado a que los adultos cuiden a sus hijos y los lleven a vacunarse contra el virus del papiloma humano. Bogotá cuenta con más de 200 puntos para vacunación gratuitos.

En 2024, 48.088 menores de nueve a 17 años se beneficiaron con la vacunación. Cifras oficiales apuntan que hubo un aumento del 53.4%. Con la vacunación, es posible impedir casos de cáncer de cuello uterino en el futuro.