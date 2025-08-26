Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana

El cáncer de ovario es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios ya que estas se multiplican rápidamente y pueden tanto invadir como destruir los tejidos sanos del cuerpo.

Según Mayo Clinic, el cáncer de ovario puede presentar algunos síntomas como hinchazón, dolor abdominal, pérdida de peso, molestias en la zona pélvica, fatiga, dolor de espalda, entre otros.

Entre los tipos de prevención se encuentra el diagnóstico temprano de la enfermedad, pues su detección durante sus primeras etapas es trascendental para su tratamiento.

RELACIONADO Logran trasplantar el pulmón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral

Análisis de sangre para prevenir el cáncer

Una investigación de la Universidad de Manchester descubrió que, por medio de un análisis de sangre, se podría detectar con precisión el cáncer de ovarios en sus primeras etapas. La prueba es capaz de encontrar marcadores en la sangre que normalmente son difíciles de detectar.

El estudio se llevó a cabo en 950 mujeres con síntomas en etapa temprana. El modelo registró una precisión del 92% para todas las etapas de la enfermedad y el 88% en su etapa inicial.

La prueba funciona por medio de la examinación de dos conjuntos diferentes de marcadores sanguíneos y, por medio del aprendizaje automático, detecta las señales del cáncer.

Según la investigación, las mujeres que padecen la enfermedad pueden presentar síntomas como hinchazón que suelen ser asociados con otras patologías de menor gravedad. Esto representa que solo el 20% de las mujeres con este tipo de cáncer son diagnosticadas en la etapa temprana.

Prometedor avance contra el cáncer

La compañía que llevó a cabo la investigación afirmó que los estudios serán clave para el diseño final de la prueba, previo a buscar la regulación en los próximos años.

"La plataforma de AOA Dx tiene el potencial de mejorar significativamente la atención y los resultados de las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario", afirmó Emma Crosbie, profesora de la Universidad de Manchester.