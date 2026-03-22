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Nueva EPS autorizó los viáticos para que Nasly Quintero siga con su tratamiento

Ocho años atrás, recibió un trasplante de corazón. Su vida ha corrido peligro por la falta de citas y acceso a medicamentos.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
01:25 p. m.
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Después de múltiples denuncias, la Nueva EPS autorizó los viáticos necesarios para que Nasly Quintero, una menor trasplantada de corazón hace ocho años, pueda acceder a los controles médicos y medicamentos que requiere para mantener su vida.

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La niña, residente en San Alberto (Cesar), necesita trasladarse hasta Rionegro (Antioquia) para recibir su tratamiento. Según confirmó su madre Emilce Angarita, la EPS aprobó los tiquetes aéreos de ida y regreso, el transporte terrestre y el hospedaje necesario para cumplir con una cita médica programada en tres días, donde recibirá los medicamentos que necesita para los próximos tres meses.

La odisea para las citas: de Cesar a Antioquia

Ya me dieron los tiquetes en avión de ida y regreso. También se comunicó el señor del transporte que me recogió de aquí a San Alberto. Me lleva hasta el aeropuerto y el viernes vuelve y me trae a la casa.

El caso había generado preocupación nacional durante la última semana, dado que la crisis en el sistema de salud ponía en riesgo el corazón trasplantado que recibió cuando era pequeña.

Quintero recibió el trasplante en 2019

La falta de autorización para los traslados y tratamientos necesarios amenazaba la vida de la niña, quien ha cuidado su órgano trasplantado. Ella recibía sus controles en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

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Sin embargo, ahora debe recorrer tres departamentos para llegar hasta Antioquia, donde actualmente se realiza su seguimiento. La madre de la menor y organizaciones de pacientes esperan que la Nueva EPS, actualmente intervenida por el Gobierno, permita que la niña pueda continuar sus controles en Bucaramanga, como lo había hecho durante los últimos ocho años, evitando así los largos desplazamientos.

En febrero de 2019, Quintero recibió el trasplante tras varios meses desde que se conoció el caso. El órgano provino de Tunja, recorriendo el país en taxi e incluso helicóptero para llegar a la capital santandereana.

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