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Nairo Quintana anunció su retiro: así se despidió del ciclismo profesional

Con el corazón en la mano, Nairo Quintana confirmó su despedida del ciclismo profesional.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
12:12 p. m.
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El ciclista colombiano Nairo Quintana confirmó que la temporada 2026 será la última de su trayectoria en el ciclismo profesional, poniendo fin a una carrera que durante más de una década lo convirtió en referente del deporte nacional e internacional.

El anuncio lo hizo en una rueda de prensa, en la que compartió su decisión con un mensaje cargado de emoción y gratitud.

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Nairo Quintana anunció su último baile en el ciclismo profesional

El pedalista boyacense explicó que este año no solo marcará el cierre de su ciclo competitivo, sino que también será una oportunidad para recorrer sus últimas carreras acompañado del cariño de los aficionados.

Quintana dejó claro que no se trata de un retiro inmediato, sino de una despedida progresiva, en la que cada competencia tendrá un significado especial.

Su intención, según explicó, es disfrutar cada momento y compartir con quienes lo han acompañado durante sus 17 años como profesional.

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Con este anuncio, el ciclismo colombiano se prepara para cerrar una etapa marcada por los logros de uno de sus máximos exponentes, quien supo representar al país en las principales competencias del mundo y consolidarse como uno de los grandes nombres de su generación.

Despedida de Nairo Quintana en el ciclismo de élite

Esta es una cita importante para mí, mi familia, mi país, mi gente y todos los que están al lado mío. Vengo a contarles que es mi última temporada como ciclista profesional. Eso sí, no es mi última carrera, entonces todo lo que haga este año será esa gran fiesta y último baile en cada competencia. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con todos los aficionados, que estuvieron a lo largo de los 17 años como profesional, mencionó Nairo Quintana.

El corredor boyacense, que recientemente cumplió 36 años el pasado 4 de febrero, hizo oficial una decisión que marca el cierre de una destacada trayectoria deportiva.

Nairo Quintana se despide dejando su nombre grabado en lo más alto del ciclismo colombiano y en el corazón de todo un país.

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Durante años hizo vibrar a millones de aficionados, especialmente en las grandes vueltas, donde Colombia se detuvo para verlo luchar en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Su legado no solo está en los resultados, sino en la emoción, el orgullo y la inspiración que le regaló a toda una generación.

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