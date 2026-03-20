La crisis de la Nueva EPS pone en peligro la vida de Nasly, quien recibió un trasplante hace años

En febrero de 2019, Nasly Quintero recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida cuando tenía seis años. Hoy, ocho años después, la adolescente de 13 años no ha podido asistir a sus controles médicos especializados desde el pasado 31 de mayo, poniendo en riesgo el órgano que una familia boyacense donó generosamente tras despedirse de su hijo de cinco años.

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La situación de Nathalie, residente de San Alberto, Cesar, se complicó tras la intervención sobre la Nueva EPS, su aseguradora de salud. Emilce, madre de la menor, enfrenta un cambio drástico en la prestación de servicios: la niña era atendida en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, pero ahora debe desplazarse a Rionegro, Antioquia.

La historia de Nasly dio la vuelta en 2018

El trasplante de corazón de Nasly fue el resultado de un complejo operativo médico en 2019. Después de esperar cuatro meses en la Clínica Cardiovascular de Bucaramanga, llegó el órgano desde Tunja, Boyacá. El corazón viajó en taxi y helicóptero para llegar vivo a su destino, donde un equipo de especialistas completó exitosamente la cirugía.

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Durante estos años, Emilce ha enfrentado múltiples obstáculos para garantizar los medicamentos y tratamientos de su hija. Sin embargo, la crisis actual representa el mayor desafío.

El problema no se limita a la distancia geográfica. La aseguradora no ha autorizado los viáticos necesarios para el traslado, haciendo imposible que la familia pueda costear el viaje.

El mensaje a la Nueva EPS

La falta de controles periódicos pone en riesgo directo la vida de Nasly. Los pacientes trasplantados requieren monitoreo constante para detectar posibles rechazos del órgano y ajustar medicamentos inmunosupresores.

Emilce hace un llamado directo a las autoridades: "Que la Nueva EPS me cumpla con lo de los viáticos o que me trasladen a la Fundación Cardiovascular, que me queda mucho más cerca para yo poder ir por mis propios medios a llevar la niña a los controles”.