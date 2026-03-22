Precio de la gasolina en las 13 principales ciudades de Colombia: Gobierno prevé alza

El precio de la gasolina en las principales ciudades de Colombia registró una leve reducción en marzo, tras dos ajustes consecutivos del Gobierno Petro. Sin embargo, el panorama internacional y las decisiones oficiales anticiparían posibles incrementos en los próximos meses.

El precio de la gasolina en las principales ciudades de Colombia presenta variaciones según la región, aunque mantiene una tendencia general a la baja durante el inicio de 2026.

Precio de la gasolina en principales ciudades de Colombia

Foto: La República

De acuerdo con los datos más recientes, el valor promedio del galón en 13 ciudades principales se ubicó en $15.057 en marzo, luego de dos reducciones consecutivas de $500 cada una.

Entre las ciudades con el combustible más costoso se destacan Villavicencio, Cali y Bogotá, donde factores logísticos y de distribución influyen en el precio final.

En contraste, los precios más bajos se registran en Pasto, Cúcuta y Cartagena, lo que refleja diferencias regionales en la estructura del mercado.

Estas cifras evidencian que, aunque existe un promedio nacional, el costo del combustible sigue siendo heterogéneo, dependiendo de variables como transporte, almacenamiento y cercanía a centros de producción.

¿Por qué podría subir el precio de la gasolina en Colombia?

A pesar de las recientes reducciones, el futuro del precio de la gasolina en Colombia está condicionado por factores internacionales. El presidente Gustavo Petro confirmó:

La escalada del precio del petróleo en mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, dónde Ecopetrol juega el papel central. Renunciado al monto de utilidades que sera la financiación del subsidio a los fertilizantes la nación permitirá elaborar fertilizantes de origen colombiano. No sé podra generar subsidios a la gasolina y si está aumenta en el precio internacional también subirá en Colombia. El subsidio del diesel se limita exclusivamente al transporte de carga, mencionó.

En particular, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han generado un aumento en el precio del petróleo. El crudo Brent ha superado los US$100 por barril en los últimos meses, y algunos analistas advierten que podría alcanzar niveles cercanos a los US$180, lo que tendría un impacto directo en los combustibles a nivel mundial.

En el caso del diésel, el Gobierno ha señalado que continuará subsidiado, pero exclusivamente para el sector transportador, lo que busca mitigar el impacto en la cadena logística y en los precios de productos básicos.

El comportamiento del precio de la gasolina en las principales ciudades de Colombia tiene efectos directos sobre la inflación, el costo de vida y el transporte. Cuando el combustible sube, se incrementan los costos de distribución de alimentos, bienes y servicios, lo que termina afectando el bolsillo de los ciudadanos.

Además, el Gobierno ha planteado alternativas para enfrentar el impacto, como la implementación de un sistema de fertilizantes subsidiados con apoyo de Ecopetrol. Esta estrategia busca contrarrestar el efecto del alza del petróleo en el sector agrícola.