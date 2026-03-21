Cierran colegio público en Bucaramanga por brote de varicela

La Secretaría de Salud de Santander confirmó el cierre temporal de un importante colegio público en Bucaramanga debido a un brote de varicela entre estudiantes de 5 a 12 años.

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La medida, que inició el 16 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril, busca contener la propagación del virus en la comunidad educativa y en instituciones cercanas.

Aislamiento y clases virtuales en colegio de Bucaramanga

La secretaria de Salud, Gloria Marcela Ordúz, explicó que se trata de un “aislamiento preventivo por 21 días” acordado entre directivos, padres de familia y autoridades sanitarias. Aunque el plantel permanece cerrado, los alumnos continúan sus actividades académicas de manera virtual.

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Según el reporte oficial, se han notificado tres casos, pero la institución asegura que existen al menos nueve estudiantes afectados cuyos diagnósticos no fueron registrados en las IPS correspondientes.

“Las edades están entre los cinco y los 12 años de edad”, precisó Ordúz, quien advirtió que el riesgo de contagio se extiende a familiares y personas inmunosuprimidas.

Prevención y jornadas de vacunación

Las autoridades locales han encendido las alertas en el sector, donde funcionan otras instituciones educativas y una universidad.

“Estamos realizando campañas de prevención y educación en la comunidad sobre ciertas enfermedades virales que han tenido brotes”, señaló la funcionaria.

Ordúz recalcó que los menores se encuentran estables y que se adelantan jornadas de vacunación en centros de salud públicos y privados. También recordó que los síntomas de la varicela incluyen fiebre, malestar general y lesiones características en la piel: “Son lesiones ampulosas que tienen líquido y después se vuelven costrosas, ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque es el momento en donde se puede transmitir”.

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Las autoridades insisten en el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos como medidas básicas para evitar la propagación de esta enfermedad viral.