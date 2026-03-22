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UNGRD presenta plan de $1,3 billones para reconstrucción integral de Providencia y Santa Catalina

El plan también contempla la reparación de las casas que fueron “deficientemente reconstruidas” tras el paso del huracán Iota

Esta no será una dirección dedicada a pagar favores políticos: Carlos Carrillo, director UNGRD
Carlos Carrillo, director UNGRD. Foto: tomada del video

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
01:20 p. m.
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) socializó con la comunidad Raizal el nuevo Plan de Acción Específico (PAE), una hoja de ruta que busca corregir las fallas de la reconstrucción tras el huracán Iota y garantizar un proceso integral y sostenible.

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De acuerdo con el comunicado, la UNGRD contempla una inversión de $1,3 billones, estructurada en dos fases: Recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir.

El plan, que será presentado al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo para su aprobación, incluye 64 proyectos y 359 actividades.

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Según la UNGRD, se trata de un esfuerzo concertado con 26 sectores del Gobierno Nacional y con la retroalimentación del pueblo Raizal, en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional.

Hospital, viviendas y proyectos productivos

Entre las acciones se destacan la construcción de un hospital de nivel 2, un albergue definitivo ordenado por la Corte Constitucional, y 100 viviendas de interés social.

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También se contempla la reparación de las casas que fueron “deficientemente reconstruidas” tras el paso del huracán Iota.

El PAE incluye además la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva, el fortalecimiento de proyectos productivos, con énfasis en el sector pesquero, y la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Asimismo, se prevén iniciativas de transición energética y programas de soberanía alimentaria.

Observaciones del pueblo Raizal

Aunque el plan fue socializado y validado en consulta previa, la comunidad Raizal presentó observaciones que deberán resolverse posteriormente.

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Una de las principales críticas es la falta de presupuesto para reparar los establecimientos turísticos, que también fueron intervenidos de manera deficiente en la primera fase de reconstrucción.

La UNGRD aseguró que el PAE busca garantizar una recuperación “con enfoque diferencial y respeto por la identidad cultural” del pueblo Raizal, y que las observaciones serán consideradas en etapas posteriores de implementación.

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