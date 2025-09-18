CANAL RCN
OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo

Las estadísticas revelaron un aumento por segundo año consecutivo en sesenta países.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
06:49 p. m.
El cólera es una enfermedad bacteriana que suele propagarse a través del agua contaminada. Esta provoca diarrea intensa y deshidratación que, de no ser tratada a tiempo, puede tornarse en un diagnóstico mortal en cuestión de horas.

Aunque el tratamiento moderno del agua ha permitido que esta enfermedad esté eliminada de diferentes países, según Mayo Clinic, aún hay casos de cólera en África, el sudeste de Asia y Haití.

OMS alerta el aumento de defunciones por cólera en el mundo

La Organización Mundial de la Salud publicó sus estadísticas de esta enfermedad, respecto al año 2024, en las que se evidencia un aumento en el número de personas que enfermaron y murieron a causa de esta enfermedad. Según sus registros, los casos aumentaron en un 5% y las defunciones en un 50%, de modo que, más de 6.000 personas perdieron la vida.

Según la entidad, algunas de las causas a las que se atribuye este aumento corresponde a los conflictos, el cambio climático, los desplazamientos de población y las deficiencias a largo plazo en la infraestructura de agua, saneamiento e higiene.

Aunque la enfermedad suele registrarse, con mayor frecuencia, en África, Oriente Medio y Asia, 12 países notificaron, en 2024, el aumento de casos registrados al superar los 10.000. Así mismo, la OMS detalla que una cuarta parte de estas defunciones ocurrieron fuera de establecimientos de salud por lo que esto es un indicador para evidenciar la contundentes brechas que aún existen para que la población acceda a tratamientos.

“Los gobiernos, los donantes y las comunidades deben garantizar que las personas tengan acceso a agua potable e instalaciones de higiene, posean información precisa sobre cómo protegerse y tengan acceso rápido a tratamientos e inmunización cuando haya brotes”, explica la OMS.

Tratamientos para el cólera

La entidad afirmó que a principios del año 2024 se precalificó una vacuna "anticólera oral nueva" que ha sido incorporada a la reserva mundial. Aunque la inclusión de esta vacuna ayudó a mantener niveles promedio de reservar, por encima del umbral de emergencia, los datos preliminares muestran que aún la crisis mundial por esta enfermedad continúa para el 2025.

“La OMS considera que el riesgo mundial de cólera es muy alto y está respondiendo con urgencia para reducir las muertes y contener los brotes en países de todo el mundo”, finaliza el comunicado.

