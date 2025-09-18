¿Por qué los hombres son infieles? La explicación desde la psicología

Diversas investigaciones han analizado cuál es la principal razón por la que los hombres son infieles.

¿Cuáles son las razones principales de la infidelidad en los hombres?

Son varias las razones por las que una persona comete una infidelidad. Según Noam Shpancer, psicólogo, aseguró que la mayoría de los hombres cometen este hecho.

Varios expertos aseguran que tienen "bajos niveles de satisfacción en la parte íntima", por ende, buscan satisfacer sus necesidades con otra persona.

De igual manera, varios estudios reportan que las infidelidades se dan en el lugar de trabajo.

Según Magdalena Varela Macedo, docente de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México, realizó un estudio donde los resultados arrojaron que son tres motivos por lo que un hombre es infiel.

Necesita tener más satisfacción: El estudio asegura que el hombre necesita tener un placer "adicional" del que ya está seguro. Necesidad biológica: Se relaciona con los impulsos naturales del ser humano, como el deseo y la búsqueda de reproducción, que en estos casos, influyen en la infidelidad. Necesidad de generar furia a la pareja: Aunque son pocos los casos, el 50% de los hombres les satisface que su pareja conozca sobre la infidelidad.

¿Cuáles son los motivos menos frecuentes por los que se utiliza la infidelidad?

De acuerdo con el estudio, cuando los hombres cometen una infidelidad no suelen considerar ciertas circunstancias.

Por el contrario, lo último en lo que piensan es en el estado emocional de la mujer, ya que para ellos este aspecto parece carecer de relevancia.