CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Por qué los hombres son infieles? La explicación desde la psicología

Le revelamos qué dicen las investigaciones sobre por qué los hombres son infieles y cuáles podrían ser las causas.

Infidelidad en hombres
Foto Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
12:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Diversas investigaciones han analizado cuál es la principal razón por la que los hombres son infieles.

Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino
RELACIONADO

Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino

¿Cuáles son las razones principales de la infidelidad en los hombres?

Son varias las razones por las que una persona comete una infidelidad. Según Noam Shpancer, psicólogo, aseguró que la mayoría de los hombres cometen este hecho.

Varios expertos aseguran que tienen "bajos niveles de satisfacción en la parte íntima", por ende, buscan satisfacer sus necesidades con otra persona.

¿Luisa Fernanda W está embarazada en medio de los rumores de ruptura con Pipe Bueno? Esto se conoció
RELACIONADO

¿Luisa Fernanda W está embarazada en medio de los rumores de ruptura con Pipe Bueno? Esto se conoció

De igual manera, varios estudios reportan que las infidelidades se dan en el lugar de trabajo.

Según Magdalena Varela Macedo, docente de Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de México, realizó un estudio donde los resultados arrojaron que son tres motivos por lo que un hombre es infiel.

  1. Necesita tener más satisfacción: El estudio asegura que el hombre necesita tener un placer "adicional" del que ya está seguro.
  2. Necesidad biológica: Se relaciona con los impulsos naturales del ser humano, como el deseo y la búsqueda de reproducción, que en estos casos, influyen en la infidelidad.
  3. Necesidad de generar furia a la pareja: Aunque son pocos los casos, el 50% de los hombres les satisface que su pareja conozca sobre la infidelidad.
Pipe Bueno habría enviado estos nuevos mensajes a Luisa Fernanda W en medio de los rumores de la ruptura amorosa
RELACIONADO

Pipe Bueno habría enviado estos nuevos mensajes a Luisa Fernanda W en medio de los rumores de la ruptura amorosa

¿Cuáles son los motivos menos frecuentes por los que se utiliza la infidelidad?

De acuerdo con el estudio, cuando los hombres cometen una infidelidad no suelen considerar ciertas circunstancias.

Por el contrario, lo último en lo que piensan es en el estado emocional de la mujer, ya que para ellos este aspecto parece carecer de relevancia.

  • Para obtener dinero
  • La mujer todavía no tiene relaciones íntimas
  • Fragilidad de la mujer
  • Alejarse de su pareja sumisa
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Por qué aparecen los calambres en la noche y cómo prevenirlos? Aquí la explicación

Secretaría de Salud

Habrá plan de contingencia para pacientes de Famisanar: Gobierno extiende intervención hasta 2026

Cartagena

Hay alerta por la llegada de dos virus altamente contagiosos en Cartagena: ¿de cuáles se trata?

Otras Noticias

Estados Unidos

¿La mencionaba en sus canciones? Nueva pista sobre el hallazgo de adolescente en carro del rapero d4vd

Se filtró una canción del artista d4vd en donde habría mencionado a la menor que fue hallada en el maletero de su Tesla en Los Ángeles.

Miguel Uribe

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

Alias Chipi y alias el Hermano, señalados de ser piezas claves en la planeación y logística del crimen, dejaron de estar en el búnker de la Fiscalía.

Comercio

Icónico lugar colombiano dijo adiós luego de 34 años de servicio: "gracias por el apoyo"

Artistas

¿Karina García y Altafulla terminaron su relación? Exparticipante de La Casa de los Famosos reveló información

Luis Díaz

Luis Díaz volvió a hablar sobre el Barcelona: ¿estuvo cerca su fichaje?