¿Cuáles son los riesgos de consumir proteínas en polvo de manera excesiva?

El consumo de proteínas en polvo se ha popularizado con el paso de los años, pues su relevancia se debe a una estética que las sociedades modernas han impuesto y que giran en torno al evidente crecimiento de la masa corporal.

Pese a que estos productos han estado vinculados con algunos beneficios óseos, estudios han descubierto que su consumo desmesurado tiene pocos o ningún tipo de beneficio para la salud del cuerpo.

Proteínas y sus cantidades sugeridas

La proteína es considerada como un macronutriente esencial que tiene la labor de aportar componentes básicos al cuerpo. Al consumir alimentos ricos en proteínas, las enzimas del sistema digestivo descomponen la molécula proteica en aminoácidos que, posteriormente, se reorganizan para formar las proteínas que el cuerpo requiere para construir y reparar la musculatura del cuerpo.

Aunque las proteínas se pueden encontrar en algunos alimentos como los huevos, carnes magras, legumbres, lentejas, frutos secos y algunos lácteos, las proteínas en polvo han tomado mayor popularidad en los últimos años.

Según la Fundación Británica del Corazón, la cantidad recomendada para un adulto es de 0,75 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Para una mujer promedio se sugieren 45 g mientras que para un hombre 55 g.

¿Cuáles son los riesgos de consumir exceso de proteína en polvo?

Según Paul Kita, subdirector de la revista Men's Health en Estados Unidos, el aumento en el consumo de estas proteínas se debe a los resultados visibles, pues las personas ignoran otros carbohidratos como la fibra.

"En cambio, con la fibra, los hombres no pueden ver su corazón en el espejo. No pueden compararlo con el tamaño del corazón de otros hombres. A nadie en la playa le importa el aspecto de tu corazón. Por eso creo que muchos de estos productos tienen un componente de vanidad", explicó para la BBC.

Expertos advierten que procesar un exceso de proteína puede ocasionar presión sobre los riñones ya que este se relaciona con cálculos renales y enfermedad renal. Según la Asociación Dietética Británica, los niveles altos de proteína pueden causar efectos en la salud ósea y náuseas.