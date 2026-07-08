Cayeron ‘Los Macabros’, detrás de sanguinarios homicidios y extorsiones en San Gil, Santander

Las autoridades desarticularon en Barrancabermeja a la banda delincuencial ‘Los Macabros’, organización criminal responsable de homicidios, extorsión a comerciantes y tráfico de pacientes en el municipio turístico de San Gil, Santander.

La operación culminó con la captura de 11 personas y la imputación de cargos a tres individuos más.

Los allanamientos fueron coordinados desde San Gil y ejecutados en Barrancabermeja, donde los delincuentes se ocultaban.

El líder de ‘Los Macabros’ y los nexos con bandas de México y Venezuela

Según las investigaciones, los miembros de esta organización criminal recibían instrucciones directas desde la cárcel de Puerto Triunfo, específicamente de alias Xavi, identificado como el líder del grupo.

La estructura criminal había establecido nexos con grupos transnacionales provenientes de México y Venezuela, particularmente con la organización conocida como los AK-47.

Esta alianza habría fortalecido las capacidades operativas de Los Macabros en territorio santandereano, permitiéndoles expandir sus actividades ilícitas en la región.

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Los atroces crímenes de ‘Los Macabros’

Las autoridades confirmaron que el desmantelamiento de esta banda permitió el esclarecimiento de cinco homicidios consumados y cuatro tentativas de asesinato registradas en San Gil.

Estos crímenes estaban directamente relacionados con el control del tráfico de pacientes en el municipio, una actividad ilegal que consiste en la manipulación fraudulenta del sistema de salud.

La extorsión a comerciantes constituía otra de las principales fuentes de financiamiento del grupo criminal. Los negocios del sector turístico y comercial de San Gil habían sido víctimas sistemáticas de estas presiones delictivas, generando un clima de inseguridad en la zona.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red delictiva y establecer la totalidad de víctimas afectadas por las actividades de ‘Los Macabros’. Las 11 personas capturadas enfrentan cargos por homicidio, tentativa de homicidio, extorsión y concierto para delinquir.