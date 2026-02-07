OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero que zarpó de Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves el fin del brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, que partió desde el extremo sur de Argentina y generó una alerta sanitaria internacional. La decisión fue anunciada por el director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien confirmó que la última persona que permanecía en cuarentena concluyó el período de vigilancia, obtuvo un resultado negativo en los análisis y regresó a su hogar.

De acuerdo con la OMS, el brote estuvo relacionado con 13 casos confirmados, entre ellos tres personas fallecidas. Además, el organismo precisó que no se han registrado nuevos contagios desde el 25 de mayo, un elemento que respaldó la decisión de dar por concluido este episodio de salud pública.

¿Por qué la OMS declaró terminado el brote de hantavirus?

Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó desde Ginebra que la última persona que había estado en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del MV Hondius completó satisfactoriamente la cuarentena y dio negativo en las pruebas diagnósticas. Según indicó, ese hecho permitió a la organización considerar oficialmente finalizado el brote.

La OMS también informó que las autoridades sanitarias identificaron y realizaron seguimiento a más de 650 contactos distribuidos en 33 países y territorios. Estos datos fueron presentados por el organismo como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica desarrolladas durante la investigación del caso.

¿Qué se sabe del brote ocurrido en el crucero MV Hondius?

La organización explicó que los 13 casos detectados representan una cifra reducida frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus que se registran cada año. Sin embargo, destacó que este episodio despertó especial preocupación porque la cepa involucrada, conocida como virus Andes, es la única de la que se tiene conocimiento que puede transmitirse de persona a persona. La mayoría de las infecciones por hantavirus, en cambio, se producen por contagio directo desde un animal, generalmente un roedor.

Diana Rojas Álvarez, jefa de epidemias de alto impacto de la OMS, afirmó que el brote vinculado al MV Hondius ya no representa un riesgo para la salud pública. No obstante, advirtió que el virus Andes y otros hantavirus continúan siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y otras zonas endémicas, por lo que insistió en que el trabajo sobre estos virus debe mantenerse en el tiempo.

El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril desde el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego (Argentina), con destino a Cabo Verde y escalas en islas aisladas del Atlántico Sur. Tras detectarse el brote, la embarcación se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de Canarias, donde el 10 de mayo fueron evacuados más de 120 pasajeros. Posteriormente, una tripulación reducida permaneció varias semanas en cuarentena en Róterdam, en los Países Bajos. Según la OMS, el origen del foco de infección todavía no ha sido identificado.