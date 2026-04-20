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Colombiana está desaparecida en Chipre: su última ubicación fue en un edificio que colapsó

La familia de Leonela Alemán pide ayuda para encontrarla, pues no saben nada de ella desde el pasado 17 de abril.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
01:56 p. m.
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En Barranquilla, una familia está desesperada y pide a las autoridades ayuda para encontrar a su hija, una mujer trans que está desaparecida en Europa.

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La última noticia que tuvieron de la joven fue la ubicación que envió su celular desde un edificio que colapsó en Chipre, una pequeña isla ubicada en el Mediterráneo oriental.

Familia pide ayuda para encontrar a la joven

Luz Marina Morales, madre de la mujer, pide que le ayuden a encontrar a su hija de 27 años, pues no cuenta con los recursos para viajar a Chipre a buscarla.

La joven es conocida en redes sociales como Leonela Alemán, y lo último que se supo de ella es que el viernes 17 de abril se encontraba en un edificio de Chipre, gracias a una ubicación enviada desde su celular.

Días más tarde, la familia se enteró de que la estructura había colapsado, pero aún no saben si Leonela se encuentra bien.

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“Les pido encarecidamente nos ayuden, deseamos encontrarla porque está desaparecida desde hace muchos días”, dijo Acela Ayala, abuela de la joven.

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